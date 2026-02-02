Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Albacete - Barcelona de la Copa del Rey Este Albacete - Barcelona corresponde a los cuartos de final de la Copa del Rey y se jugará en el Carlos Belmonte El Albacete espera poder dar la sorpresa frente al Barcelona, tal y como hizo ante el Real Madrid

El Albacete y el Barcelona van a pelear por un puesto en las semifinales de la Copa del Rey y ya están listos para ofrecer un gran espectáculo en el Carlos Belmonte. Pese a ser equipos de diferentes categorías el partido promete tener de todo y los amantes de este deportes están con la intriga para ver si el cuadro manchego es capaz de cargarse al Barça tras haberlo hecho con el Real Madrid. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para disfrutar de este choque en directo.

Horario del Albacete – Barcelona: cuándo es el partido de la Copa del Rey

El Barcelona se tiene que enfrentar al Albacete en el Carlos Belmonte en el partido que corresponde a los cuartos de final de la Copa del Rey. A priori, el equipo que dirige Hansi Flick es el claro favorito para llevarse el triunfo y sacar el billete para las semifinales, pero los azulgranas no se podrán confiar en ningún momento, ya que el equipo manchego se ha convertido en el matagigantes. La última víctima del Queso Mecánico fue nada más y nada menos que el Real Madrid, por lo que la emoción sobre si podrán repetir una gesta histórica más está en el aire.

A qué hora es el partido de la Copa del Rey Albacete – Barcelona

La Real Federación Española de Fútbol ha programado este apasionante Albacete – Barcelona correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey para este martes 3 de febrero. El organismo que controla esta competición del K.O. ha fijado este choque entre manchegos y culés en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo pueda transcurrir con total normalidad y sin incidencias entre aficionados o en los accesos para que el balón pueda rodar de manera puntual en el Carlos Belmonte.

Dónde y cómo ver gratis el Albacete vs Barcelona en directo por TV online y en vivo

RTVE fue un medio de comunicación que adquirió una parte de los derechos televisivos de esta competición para poder emitir algún encuentro en exclusiva en nuestro país. Eso quiere decir que el partido Albacete – Barcelona de los cuartos de final de la Copa del Rey se podrá ver en directo por televisión a través de La1. Esto se traduce en que todos los aficionados a este deporte podrán disfrutar de este choque que se juega en el Carlos Belmonte gratis y en abierto gracias al ente público.

Los aficionados del conjunto manchego, del equipo azulgrana y los amantes de esta competición en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Albacete – Barcelona de los cuartos de final de la Copa del Rey a través de la app RTVE Play. Esta aplicación se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también ofrecerán su página web para que todos aquellos que quieran acceder a su web con un ordenador no se pierdan nada de lo que suceda en el Carlos Belmonte.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que rodee a este choque que corresponde a los cuartos de final de la Copa del Rey. También narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Albacete – Barcelona desde una hora y media antes del arranque. Cuando se escuche el pitido final publicaremos la crónica del choque y compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones importantes que se produzcan en el Carlos Belmonte.

Dónde escuchar por radio en directo el Albacete – Barcelona

Por otro lado, todos los aficionados de estos dos clubes que pelearán por clasificarse para las semifinales que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partido de los cuartos de final de la Copa del Rey podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Rac1, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca conectarán con el Carlos Belmonte para contar el minuto a minuto del Albacete – Barcelona.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Albacete – Barcelona

El Carlos Belmonte, situado en Castilla-La Mancha, será el escenario donde se celebrará este vibrante Albacete – Barcelona de los cuartos de final de la Copa del Rey. Este campo fue inaugurado en 1960 y tiene capacidad para recibir a algo más de 17.500 aficionados, por lo que se espera una gran entrada en este estadio que presentará un ambientazo porque toda la ciudad espera poder poder dar otra vez la sorpresa y cargarse al cuadro azulgrana después de haberse deshecho del Real Madrid.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF designó al colegiado José Luis Munuera Montero para que dirija este Albacete – Barcelona que corresponde a los cuartos de final de la Copa del Rey. Al frente del VAR estará Valentín Pizarro Gómez revisando todas las jugadas polémicas que se produzcan sobre el verde para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero para recomendarle que vaya a analizar la acción dudosa en cuestión al monitor que se instalará en la banda del Carlos Belmonte.