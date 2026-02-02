Alineación posible del Barcelona contra el Albacete: rotaciones sin revoluciones

La posible alineación del Barcelona para medirse este martes al Albacete (21:00 horas, Carlos Belmonte) en los cuartos de final de la Copa del Rey tendrá rotaciones sin una gran revolución. Hansi Flick no se fía del equipo que ya eliminó a Celta de Vigo y Real Madrid para llegar hasta esta ronda. Marc Bernal y Cancelo apuntan a entrar en un once bastante reconocible.

Con Joan García bajo palos comienza la alineación del Barcelona para medirse al Albacete en la Copa del Rey. No se la juega Hansi Flick con rotaciones en portería y el portero catalán seguirá en la portería culé. Está jugando todas las competiciones como titular y en Santander ya salvó al equipo con una parada crucial al final del encuentro.

La defensa del Barcelona puede presentar algún cambio. Cancelo apunta a ser titular en un lateral derecho en el que Koundé necesita descanso. Gerard Martín jugará en el izquierdo. La pareja de centrales estará formada por Cubarsí y Eric García.

La alineación del Barcelona continúa con un centro del campo en el que también se esperan cambios con la titularidad de Marc Bernal, que está ganando protagonismo con la lesión de Pedri en las últimas semanas. Le podría acompañar en el medio Casadó y por delante jugará Fermín López.

En el ataque de la alineación del Barcelona es baja Raphinha por una sobrecarga en su aductor y no viaja a Albacete. Le sustituirá en la banda un Rashford que viene de marcar en Elche. El resto del frente ofensivo estará formado por Lamine Yamal y Lewandowski.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse al Albacete este martes en los cuartos de final de la Copa del Rey: Joan García; Cancelo, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín; Marc Bernal, Casadó, Fermín; Rashford, Lamine Yamal y Lewandowski.