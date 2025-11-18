Marc Bernal jugó el Cataluña-Palestina al mismo tiempo que la sub-21 disputaba su partido con Rumanía

Marc Bernal fue titular en el partido que midió a Cataluña contra Palestina y que fue un pinchazo en toda regla de público. Después de la imágenes de un San Mamés lleno el pasado sábado, el estadio culé apenas reunió a 30.000 personas en solidaridad con el pueblo de Gaza en un evento que se convirtió en un aquelarre independentista con el despliegue masivo de esteladas.

El centrocampista del Barcelona puso el morbo al encuentro después de varios problemas de lesiones que obligaron a la sub-21 a prescindir de sus servicios para esta ventana. Casualmente, Marc Bernal sí fue de la partido y jugó como titular en el duelo que enfrentó a Cataluña contra el equipo palestino. Al mismo tiempo que este encuentro se celebraba, España sub-21 jugaba contra Rumanía un partido correspondiente a la clasificación para el Europeo.

Ante la atenta mirada Hansi Flick desde el palco de autoridades, Marc Bernal tomó parte en 45 minutos en el encuentro antes de ser sustituido. El centrocampista no marcó, pero sí cuajó un partido notable que pone más en duda esos problemas físicos que le han alejado de estar con la selección española.

El club culé permitió a Marc Bernal jugar con Cataluña con la excusa de que cogiese ritmo, aunque eso también podría haberlo hecho con la sub-21 como demostró el delantero del Real Madrid Gonzalo García, quien anotó con La Roja.

El centrocampista del Barcelona fue convocado en la ventana de octubre por España, pero finalmente no acudió a la llamada del equipo nacional tras las quejas del entrenador Hansi Flick, quien consideraba que existía riesgo de lesión para el jugador.

No es la primera vez que el Barcelona actúa así con la selección española como se ha podido ver en este parón internacional con la desconvocatoria de Lamine Yamal tras someterse a un tratamiento contra la pubalgia sin que nadie lo supiese en la Federación. En el caso de Marc Bernal, llueve sobre mojado tras jugar en esta ventana al mismo tiempo que con el equipo con el que debería estar: la selección española sub-21.