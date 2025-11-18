Pinchazo del Cataluña-Palestina: ni las entradas a 5 € salvaron un fallido aquelarre independentista

Pinchazo total del partido amistoso entre Cataluña y Palestina disputado este martes sobre el césped del Olímpico de Montjuic en Barcelona. A pesar de que las entradas costaban apenas cinco euros, y que sobre el campo había muchos jugadores de Primera División, la afluencia no se acercó al lleno y había muchas gradas vacías. La Federación Catalana de fútbol anunció que se habían vendido unas 30.000 entradas del aforo de más 50.000 que tiene el estadio barcelonés.

La comparación de este Cataluña-Palestina con el Euskadi-Palestina que se disputó el pasado sábado en San Mamés son odiosas. Los dos fueron aquelarres propalestinos, pero las diferencias son muy notables. El estadio del Athletic Club de Bilbao presentó un lleno espectacular con un ambiente de gala para recibir este partido amistoso. Y con un mosaico espectacular en la grada central que acaparó muchas imágenes.

No se pareció nada el ambiente en Barcelona al de Bilbao. Ni en ambiente ni en afluencia. La Federación Catalana, antes del inicio del amistoso, anunció que había unas 30.000 entradas vendidas. Y una vez empezó el duelo se confirmó el pinchazo en Montjuic.

Las imágenes no mienten y dejaron claro el pinchazo de Montjuic a la hora de recibir a las selecciones de Cataluña y Palestina. Había muchas gradas vacías del estadio barcelonés y muchos huecos vacíos en las zonas donde sí había gente a pesar de que las entradas tenían un precio de solamente cinco euros. Todo ello a la misma hora que la selección española sub-21 estaba jugando en Rumanía y pocas horas de que la absoluta certificase su clasificación para el Mundial en Sevilla contra Turquía.

El aquelarre independentista que se buscó en Montjuic no tuvo, de esta manera, la misma repercusión que en San Mamés el pasado sábado. Se sacó en un fondo una gran estelada y varios aficionados mostraron su bandera independentista. Pero la repercusión no fue la misma y la visibilidad en un estadio medio vacío tampoco.