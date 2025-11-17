Guardiola saca su lado más propalestino antes del Cataluña-Palestina: «Es más que simbólico…»

Pep Guardiola sacó su lado más propalestino para hablar de la guerra en la Franja de Gaza entre Israel y Palestina con motivo de la llegada de la selección palestina a Cataluña este martes para jugar un partido amistoso contra los catalanes en el Olímpico de Montjuic (Barcelona). El entrenador del Manchester City criticó a los «mandatarios», a quienes aseguró que tiene «muy poca fe».

Guardiola ha promocionado el amistoso de la selección autonómica de Cataluña contra Palestina, un evento para el que ya se han vendido más de 25.000 entradas. Cabe recordar que el pasado sábado San Mamés acogió a más de 50.000 espectadores para un encuentro entre la selección de País Vasco y los palestinos.

«Es un partido más que simbólico. Hoy en día se sabe todo y con este enfrentamiento, los palestinos verán que hay una parte del mundo que piensa en ellos», comentó Guardiola sobre el partido, antes de lanzar su contundente opinión política: «El mundo ha dejado a Palestina sola. No hemos hecho absolutamente nada. Ellos no tienen ninguna culpa de haber nacido allí. Todos nosotros hemos permitido que hayan destrozado a todo un pueblo. El mal ya está hecho y es irreparable».

«No me puedo imaginar a una persona en este mundo que pueda defender las masacres en Gaza. Nuestros hijos podrían estar allí y que les asesinen sólo por haber nacido. Tengo muy poca fe en los mandatarios. Hacen lo que sea para mantenerse en el poder», denunció en una entrevista concedida a Rac 1, donde vaticinó que «la simbología ayuda a poner en alerta, pero detrás algo que se mueva».

Guardiola, Palestina… y el Barça

Guardiola también habló sobre un posible regreso al Barcelona: «Yo no rechazo al Barça. La vida son etapas y ahora seguro que hay entrenadores jóvenes que tienen la ilusión que yo tuve en ese momento. Le ha dado todo como jugador y como entrenador».