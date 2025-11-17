Arrasate pide más partidos de la selección vasca tras el aquelarre propalestino de San Mamés

Jagoba Arrasate pidió más partidos de la selección vasca de fútbol tras el partido amistoso del pasado sábado entre el País Vasco y Palestina en un San Mamés que acogió más de 50.000 espectadores. Después del aquelarre propalestino vivido en Bilbao, con cánticos contra España, el entrenador del Mallorca demandó a los políticos más protagonismo del combinado vasco, que ganó por 3-0 al palestino.

«Ha sido inolvidable. Por supuesto que el fútbol no es lo más importante, pero puede llegar a cotas que no te puedes imaginar», afirmó Arrasate, técnico vasco nacido en Berriatua (Vizcaya), ante los medios de comunicación tras el encuentro en el estadio del Athletic Club. «Lo que me llevo es que están muy agradecidos. No conocían Euskal Herria y creo que lo van a recordar toda la vida. Esa es nuestra principal victoria», dijo, refiriéndose a los palestinos.

Arrasate quiso enaltecer la presencia de más de 50.000 personas en San Mamés rogando a los políticos españoles que incrementen los encuentros de la selección del País Vasco durante los parones internacionales cuando es España a donde cualquier jugador le gustaría llegar: «Ha demostrado que hay un pueblo y unos jugadores que quieren que haya una selección que les represente. Ahora es momento de los políticos».

El lehendakari Imanol Pradales también siguió la corriente de Arrasate antes del encuentro en Bilbao con un discurso muy separatista: «Somos una nación y queremos aspirar a la oficialidad en todos los órdenes desde el punto de vista deportivo. Que para eso queremos reivindicar lo que somos, lo que es el pueblo vasco, nuestra propia identidad y nuestro propio idioma».

Arrasate manda un mensaje a los políticos

El tour de Palestina por España tras los graves incidentes que ocurrieron en la Vuelta no terminaron el pasado sábado en San Mamés. La selección palestina jugará este martes en el Olímpico de Montjuic (Barcelona) contra Cataluña en el mismo día que la selección nacional se enfrenta a Turquía para sellar su clasificación en el Mundial 2026.