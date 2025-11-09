El Manchester City vuelve a colocar dos esteladas para apoyar a Guardiola: «Queremos que te quedes»

El Manchester City ha vuelto a colocar dos esteladas gigantes en su estadio para celebrar los 1.000 partidos de Pep Guardiola como entrenador, al que han pedido que se quede en el club. El conjunto inglés, en el encuentro ante el Liverpool de Premier League, se ha volcado con su técnico, al que han querido homenajear con pancartas gigantes.

Con varios mensajes en todo el estadio, como el de «más que un entrenador», el Manchester City colocó varias lonas antes del encuentro ante el Liverpool. Uno de ellos fue muy llamativa, aunque nada novedosa, ya que el año pasado hicieron lo mismo. Se trataba de dos esteladas con el mensaje en catalán «Pep Guardiola, volem que et quedis» («queremos que te quedes»).

El City no puso la bandera catalana, la señera, sino las esteladas, que representa al independentismo catalán, del que Guardiola es un fervor seguidor. Así, el conjunto inglés se posiciona con el secesionismo catalán, otra vez, ya que el año pasado también lo hicieron para apoyar al técnico cuando había dudas sobre su futuro.

Todo ello se ha enmarcado en la celebración del partido 1.000 como entrenador, que llegó en el encuentro de este domingo ante el Liverpool, un partido en el que el Manchester City goleó al conjunto red. Con este triunfo por 3-0 en el Etihad, el equipo de Guardiola se coloca segundo en la clasificación de la liga inglesa, a cuatro puntos del Arsenal, mientras que el Liverpool se queda fuera de puestos europeos.

Antes de este partido, Guardiola dijo sobre esta efeméride que no esperaba llegar a esta cifra cuando empezó a entrenar en el filial del Barcelona, pero que ha sido muy feliz con ello. «No he disfrutado cada momento, pero he disfrutado mucho de este viaje. He sido muy afortunado. Hemos ganado muchas cosas increíbles en el Barcelona, en el Bayern y aquí (por el Manchester City). Es muy difícil llegar a 1.000 partidos y si empezara de nuevo, no llegaría», dijo el ex técnico del Barcelona.