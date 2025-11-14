El Guardiola más independentista vuelve a atacar a España: «La selección nacional de Cataluña»

Pep Guardiola, ex entrenador del FC Barcelona, ha vuelto a sacar su lado más independentista usando el partido de Palestina como escaparate. A raíz de la celebración del partido benéfico del próximo martes 18 de noviembre, el técnico catalán ha publicado un vídeo que ha encendido las redes sociales.

Al igual que la selección del País Vasco lo hará en San Mamés, la catalana jugará en Montjuic para dar visibilidad a todo lo ocurrido respecto al pueblo palestino durante la guerra. Una oportunidad que ha visto Guardiola para sacar pecho del pueblo catalán: «Barcelona, ciudad de la paz, acoge este martes el partido entre la selección catalana y la selección palestina en el Estadio Olímpico. Es mucho más que un partido: es un grito de solidaridad en homenaje a los más de 400 deportistas palestinos que han sido asesinados en Gaza. Llenemos el estadio», comentó en catalán.

Un mensaje pacifista que contrasta con las amenazas de los separatistas que estallaron contra la imagen que compartió la Federación Palestina de Fútbol del partido donde puso la bandera de España a la hora de representar Cataluña. Dicho asedio terminó por hacer borrar la imagen y colocar una con la Senyera. Hay que tener en cuenta que Guardiola siempre ha sido un fiel defensor de no sentirse español y lanzar discursos independentistas.

El presidente de la FCF se une a Guardiola y confía en el éxito del Cataluña-Palestina

Aun así, otros como Joan Soteras, presidente de la Federación Catalana de Fútbol, destacaron la buena acogida al partido: «Tenemos un ritmo de venta de entradas que se había previsto. Creo que podemos llegar a unas 25 o 30.000 vendidas. El aspecto de las gradas del primer anillo será muy bueno y conseguir una asistencia de 30.000 personas sería muy bueno», explicó.

También descartó la posibilidad de poner entradas gratis para llenar Montjuic: «No lo haría porque lo más importante es que haya una aportación adecuada porque hay una fundación que recibirá este dinero para enviarlo a Gaza. Cuanto más se recaude, mejor», añadió. Un partido que contará con jugadores del Barcelona, Girona, Espanyol, entre muchos otros.