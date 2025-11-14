Hay gran expectación por el partido benéfico entre la selección del País Vasco y Palestina. Este sábado, San Mamés abrirá sus puertas para organizar un evento que mezcla deporte y política para dar más visibilidad al pueblo palestino. Un evento que ha aprovechado Podemos para sacar pecho de haber invertido dinero para llenar el estadio del Athletic.

Aunque se prevé que miles de aficiones acudan, Richar Vaquero lanzó la noticia para impulsar al partido como fiel defensor de la iniciativa. «Nos parece que no se trata de hacer una política de banderas, sino aliviar el sufrimiento. Hemos querido participar en la recaudación, que va a ir destinada a una asociación que todavía no nos han dicho cuál va a ser porque es secreto. Hemos gastado un dinerillo comprando 40 entradas que va a ir bien dirigido. Pretendemos una fiesta de reivindicación. Poner en el centro de nuevo mediático la situación y estar con nuestra militancia, explicó el coordinador general de Podemos Euskadi.

Euskadi y Podemos presumen de acoger a Palestina

Hay que recordar que este jueves hubo fuertes críticas en la promoción de la Federación de Fútbol de Palestina de los partidos en los que, en lugar de aparecer la bandera de Euskadi, aparecía la de España. Un gesto que no gustó a los separatistas hasta tal punto de «obligarles» a borrarla y poner la suya.

«San Mamés será mucho más que un estadio. Será un símbolo de solidaridad. Apoyamos el encuentro entre Euskal Selekzioa y Palestina porque, detrás de este partido, hay nombres y apellidos. Hay familias, personas que viven bajo la violencia, la devastación y genocidio. Toda la recaudación irá destinada a una ONG que trabaja en Gaza y se rendirá homenaje a las víctimas. Este partido es, ante todo, una mano tendida a quienes padecen el hambre y la destrucción. Se trata de aliviar el dolor humano más inmediato. Es un honor que Euskadi acoja un encuentro histórico que demuestra el poder del deporte para unir sociedad y tender puentes entre culturas. Más de 50.000 personas llenarán San Mamés, eso dice mucho de nuestra sociedad. Aquí hay empatía, compromiso y humanidad. Gora Euskadi y viva Palestina», añadió.