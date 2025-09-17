Las selecciones de Euskadi y Palestina disputarán un partido amistoso en San Mamés

San Mamés se convertirá el próximo 15 de noviembre en el centro de los focos, tanto deportivos como políticos, porque en el feudo del Athletic se disputará un partido con más tintes de lo segundo que lo primero. Las selecciones de Euskadi y Palestina disputarán un partido amistoso que servirá como homenaje a las víctimas de Gaza. La idea ha sido promovida por la Federación Vasca de Fútbol y secundada por la Asociación Palestina de Fútbol.

La Federación Palestina de Fútbol ha confirmado la noticia y asegura «trabajar en coordinación perfecta» con la Federación de Fútbol de Euskadi. Al mismo tiempo que también han sido informadas las autoridades gubernamentales españolas. Según la Cadena Ser, el Gobierno de España habría dado luz verde a la disputa del partido entre selecciones.

Durante la recién acabada Vuelta ciclista a España, en Bilbao se produjo un punto de inflexión. Allí cientos de radicales propalestinos obligaron a suspender el desenlace de la undécima etapa. Las protestas de aquel día desencadenaron en un efecto llamada cuyo culmen se vivió en Madrid, donde se cambió el recorrido de la última etapa e incluso la celebración del podio se celebró de manera improvisada.