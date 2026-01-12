Quién es La Ordenatriz: su edad, su pareja, de dónde es y por qué es famosa

El mundo de las redes sociales ha ido creciendo a pasos agigantados con el paso de los años y los avances tecnológicos, de eso no cabe duda. Trabajar como creador de contenidos en estas plataformas ya es posible. Una situación que nos ha presentado a numerosos rostros, ahora llamados influencers. Cada uno ha logrado labrarse una labor en el medio, destacar de alguna manera. Pero, si hay algo que ha quedado claro es que agradarle a la audiencia global no es fácil. Aun así, personalidades como La Ordenatriz han conseguido hacerse su hueco en este particular y ajetreado mundo. Ahora bien, ¿por qué se ha hecho conocida esta influencer? ¿Quién es? Realizamos un breve repaso de su lado más profesional y del más personal.

Su lado más profesional

La Ordenatriz es el nombre artístico de Begoña Pérez. Nacida en Madrid en 1974, ha trabajado en el estudio de interiorismo de su marido. Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, la popularidad de la madrileña llegó en redes sociales en tiempos de pandemia. Y es que, poco a poco y con el paso del tiempo, consiguió convertirse en toda una experta en la limpieza y orden del hogar.

La creadora de contenidos ha destacado por ofrecer trucos caseros para ayudar en la realización de las tareas del hogar. Por ello, suele subir vídeos y publicaciones donde explica algunos descubrimientos. De hecho, uno de sus vídeos más virales es sobre cómo quitar las manchas de tinte con laca. Una serie de ingenios que son seguidos, actualmente, por más de dos millones de usuarios en Instagram.

La Ordenatriz no solo se ha hecho muy popular por sus trucos para el hogar, también por su cercanía con el público. Además, y debido a su éxito, ha publicado una serie de libros relacionados con este ámbito. Limpieza, orden y felicidad y Los trucos de La Ordenatriz son algunas de las obras de la influencer que se pueden adquirir. Proyectos muy exitosos que han tenido una gran acogida entre el público. Por otro lado, debido a su popularidad, ha sido entrevistada en numerosos programas.

Su lado más personal

Como comentábamos en líneas anteriores, Begoña Pérez se muestra como una persona muy cercana con el público. De esta manera, ha explicado un poco de su vida. Y es que, es una madre de familia numerosa. Tiene siete hijos, por lo que la vida le ha enseñado muchos trucos a la hora de desenvolverse en el hogar. La Ordenatriz está casada con Pedro, quien es dueño de una empresa de reformas. «No suelo decirlo, pero yo soy muy creyente y me dejé llevar por la idea que debía tener los hijos que Dios me diera», contó en el programa Madres: desde el corazón, presentado por Cruz Sánchez de Lara.