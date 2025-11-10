Un jugador del Athletic dice que es un «sueño» jugar con el País Vasco contra Palestina

Iñigo Ruiz de Galarreta, clave en el Athletic Club de Bilbao de Ernesto Valverde, está dando mucho que hablar tras sus declaraciones previas al partido que disputará la selección del País Vasco contra el combinado nacional de Palestina. «Es un partido muy especial. Debutar con el País Vasco es un sueño más que voy a cumplir, y jugar por el pueblo palestino lo hace todavía más especial por el hecho simbólico que tiene y el apoyo al pueblo palestino de toda la gente», dijo tras la victoria del Athletic contra el Real Oviedo.

La lista de la selección del País Vasco, dirigida por Jagoba Arrasate, la componen 22 futbolistas, el choque se disputará el sábado 15 de noviembre, a las 20:30 horas, en el campo de San Mamés y «el beneficio de la venta de entradas», que «nació con un claro carácter solidario para reclamar y defender la paz», será destinado a «una ONG que trabaja en labores humanitarias en Gaza», según la organización.

Cabe recordar que hace unos años, representantes de la Federación Vasca de Fútbol y del Gobierno autonómico viajaron a la sede de la FIFA, en Zurich, y de la UEFA, en Nyon, para presentar la solicitud formal de integración como miembro de pleno de derecho. «A través de esta solicitud formal de integración cumplimos no sólo con lo exigido por la Asamblea General de la EFF-FVF, sino también con el deseo mayoritario de la sociedad vasca. Se trata de un objetivo legítimo y absolutamente viable desde un punto de vista legal, tal y como demuestra la integración de otros territorios europeos que no son estados independientes y el recorrido histórico de sus selecciones (con liga propia o sin ella). Asimismo, hemos manifestado nuestra intención de acometer una integración pactada entre las partes, y la EFF-FVF ha notificado a la Real Federación Española de Fútbol su voluntad de abrir un periodo de negociación para acordar los términos de esta», indicaba el abogado.

«La Federación Vasca de Fútbol ha solicitado la instrucción de un expediente común y conjunto entre FIFA y UEFA en el cual se cumplimenten todas las exigencias formales estatutarias que ha de observar la EFF-FVF para la efectiva integración en ambos organismos y pueda materializarse, asimismo, un acuerdo entre todas las partes. En este acuerdo se concretarían las condiciones de entrada de la EFF-FVF con la aquiescencia de la RFEF, habilitándose un plazo de un año para cerrar el citado acuerdo. El acuerdo con la RFEF recogería los términos convenidos para la integración», decía su petición.

La convocatoria del País Vasco:

-Porteros: Aitor Fernández y Unai Marrero.

-Defensas: Andoni Gorosabel, Álvaro Núñez, Aritz Elustondo, Unai García, Íñigo Lekue, Igor Zubeldía, Unai Elgezabal y Aihen Muñoz.

-Centrocampistas: Jon Gorrotxategi, Oier Zárraga, Ander Guevara, Hugo Rincón, Jon Guridi, Mikel Jauregizar, Íñigo Ruiz De Galarreta y Kike Barja.

-Delanteros: Nico Serrano, Iván Martín, Gorka Guruzeta y Borja Sainz.