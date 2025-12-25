Los horarios de misa de Navidad en la Catedral de Sevilla hoy

Por fin ha llegado la Navidad, y aunque la Misa del Gallo de ayer miércoles 24 de diciembre, es quizá la más tradicional en la Catedral de Sevilla, y en otras muchas parroquias e iglesias de Andalucía ( y de España), lo cierto es que no es la única de cuantas se celebran durante la época festiva. De hecho, hoy no puede faltar la Misa de Navidad de la que te ofrecemos ahora todos los horarios así como el del resto de celebraciones que se mantienen a lo largo del día.

Este 25 de diciembre concentra varias misas tanto en la Catedral como en la Parroquia del Sagrario, con algunos ajustes habituales en estas fechas. También hay cambios importantes en la visita cultural, que hoy permanecerá cerrada. La afluencia prevista es alta y la propia diócesis recomienda llegar con algo de margen, especialmente en la franja de mañana. El programa de hoy se organiza en tres grandes momentos litúrgicos en la Catedral y cuatro celebraciones adicionales en el Sagrario. Todo ello dentro del calendario navideño que se extiende hasta la Epifanía, con horarios especiales en varios días señalados. A continuación, te ofrecemos todos los detalles de la misa de Navidad en la Catedral de Sevilla y el resto de actos que se van a celebrar hoy jueves.

Horarios de misa en la Catedral de Sevilla hoy, 25 de diciembre

La Catedral ofrece hoy jueves tres celebraciones principales. La primera será a las 10:00 horas, que incluye Laudes y Misa, seguida de la misa de las 13:00 horas. Por la tarde se mantiene la celebración de las 18:00 horas en el Trascoro. La misa habitual de las 8:15 no tendrá lugar en Navidad, tal y como suele ser costumbre.

Además, la visita cultural permanece cerrada durante todo el día. No habrá acceso turístico ni al templo, ni a la Giralda, ni a la Iglesia del Salvador, una medida que busca facilitar la organización de los cultos y la circulación de los fieles dentro del recinto.

Horarios en la Parroquia del Sagrario hoy

La Parroquia del Sagrario, integrada en el conjunto catedralicio, mantiene su propio programa de misas para la Navidad. Las celebraciones tendrán lugar a las 11:30, 12:30, 19:00 y 20:00 horas. Este horario es independiente del de la Catedral y permite a muchos fieles asistir a misas menos concurridas, especialmente en las primeras horas de la tarde.

Horarios del resto de la Navidad en la Catedral

Y tras la misa de Navidad en el día de hoy, entre el 26 y el 30 de diciembre, la actividad en la Catedral vuelve a su ritmo habitual. Son días menos cargados que los festivos principales, pero aun así mantienen un flujo constante de fieles y visitantes. Las misas recuperan su horario de siempre, con celebraciones a las 8:15 y a las 9:00 horas en la Capilla de la Antigua, además del Oficio Coral con misa a las 9:30 horas en el Altar Mayor. También se mantienen las misas del mediodía y de la tarde, a las 12:00 y a las 18:00 horas, que suelen concentrar a quienes aprovechan estos días intermedios para acudir a la Catedral sin la intensidad de la Navidad o de Año Nuevo. La visita cultural también vuelve a la franja habitual, entre las 11:00 y las 17:00 horas, con desalojo media hora después. El único cambio de esta semana se da el domingo, 28 de diciembre, cuando solo estará abierta la Giralda debido a la clausura del Año Jubilar. Ese acto comenzará a las 18:00 horas y se espera una afluencia notable, por lo que se recomienda llegar con margen.

Y el 31 de diciembre, la Catedral mantendrá exactamente los mismos horarios de misa que en los días previos, aunque la visita cultural se limita a la mañana y suele registrar más movimiento de lo habitual. Muchos visitantes aprovechan esta fecha para mostrar la Catedral a familiares que están de viaje y, por ese motivo, la organización recuerda que el acceso se cierra a primera hora de la tarde. En términos litúrgicos no hay cambios: las misas siguen el esquema habitual y se mantienen en las mismas capillas y espacios.

La jornada del 1 de enero marca otro de los momentos fuertes del calendario. La solemnidad de Santa María Madre de Dios cambia por completo la rutina diaria: solo se celebran las misas de las 9:30, 13:00 y 18:00 horas, con la supresión de la misa temprana de las 8:15 horas, una medida que se repite cada año. La visita cultural se suspende de nuevo durante toda la jornada, tanto en la Catedral como en la Giralda y en la Iglesia del Salvador. Es un día en el que la afluencia suele ser alta a pesar de coincidir con un festivo nacional y en el que se recomienda especialmente consultar horarios antes de acudir.

La programación navideña se cierra con la Epifanía, el 6 de enero, que mantiene el mismo planteamiento que la Navidad y el Año Nuevo. Habrá tres misas en la Catedral en los tramos de mañana y tarde (9:30, 13:00 y 18:00 horas) y tampoco se oficiará la misa de las 8:15 horas. La visita cultural vuelve a suspenderse por completo. En la Parroquia del Sagrario, por su parte, no hay variaciones: seguirán celebrándose las misas de las 11:30, 12:30, 19:00 y 20:00 horas, que suelen captar a quienes buscan una liturgia más recogida que la del templo principal.