Navidad con estilo en Sevilla: la apuesta de Mercer Hoteles para disfrutar las fiestas en clave gourmet

Esta Navidad, Mercer Hoteles invita a descubrir una selección de experiencias únicas en Sevilla, donde historia, cultura y gastronomía se dan la mano para ofrecer momentos especiales repletos de tradición y exclusividad. En pleno corazón de la ciudad, sus hoteles han diseñado propuestas excepcionales para disfrutar de las fiestas, ya sea en pareja, con amigos o en familia, tanto para huéspedes sevillanos como visitantes.

Desde cenas de gala en Nochebuena y Nochevieja diseñadas para la ocasión, pasando por planes para despedir el año con vistas a la Giralda, hasta almuerzos festivos y escapadas pensadas para regalar o regalarte. ¿Quieres vivir una Navidad diferente? ¡Toma nota!

Cenas de gala

La Nochevieja es el momento perfecto para celebrar con elegancia y sofisticación. Para esta cita, los hoteles de la cadena han preparado una cena de gala exclusiva con productos locales de primerísima calidad y un maridaje de vinos seleccionados.

Una año más, el emblemático Hotel EME Catedral Mercer 5*, en el barrio de Santa Cruz, ofrece una cena de Nochevieja con un menú de gala compuesto de siete pases acompañado por una cuidada selección de vinos. La velada culminará en la Terraza del EME, con vistas privilegiadas a la catedral y la Giralda, donde se podrán tomar las uvas, brindar con champán y recibir el año nuevo en un enclave único.

En el Hotel Mercer Plaza Sevilla 5*GL, situado en la plaza San Francisco, también se celebrarán las cenas de Nochebuena y Nochevieja con menús diseñados para la ocasión y maridados con vinos elegidos para cada pase. A la cena de Nochevieja le seguirán las uvas de la suerte y un brindis en la Terraza 1912 con vistas panorámicas de la ciudad, un escenario idóneo para despedir con estilo el 2025.

Menús navideños en grupo

La Navidad es un buen momento para reunirse y compartir mesa con compañeros de trabajo, amigos y seres queridos. Por ello, los restaurantes de los hoteles Mercer en Sevilla han diseñado varios menús adaptados a todos los gustos y bolsillos, disponibles tanto en el restaurante Bar Plaza del Hotel Mercer Plaza Sevilla 5*GL (desde 50 euros por persona) como en Al Lado, Mi Arma y la vinoteca Maestro del Hotel EME Catedral Mercer 5*.

En el restaurante Mi Arma, situado a los pies de la Giralda, se propone una cocina andaluza tradicional con recetas de toda la vida y un toque contemporáneo. Sus menús para grupos incluyen platos típicos de la gastronomía del sur acompañados de vinos nacionales, perfectos para disfrutar en un ambiente distendido (desde 45 euros por persona).

El restaurante Al Lado, ubicado en la popular cuesta del Bacalao, presenta igualmente menús de Navidad para grupos, con platos clásicos de estas fechas, carnes y pescados seleccionados y bebidas incluidas (desde 60 euros por persona).

Maestro, la vinoteca del Hotel EME Catedral Mercer, se suma al ambiente festivo y ofrece catas especiales (desde 30 euros por persona), ideales para compartir en pareja, disfrutar con amigos o para regalar estas fiestas.

Esta Navidad, regala experiencias

A través de su tienda online, el Hotel EME Catedral Mercer ofrece una serie de experiencias para regalar y sorprender a tus seres queridos: degustaciones de tapas, catas de vino, propuestas en uno de los rooftops más espectaculares de la ciudad, escapadas románticas y muchas otras opciones para disfrutar de Sevilla con los cinco sentidos.