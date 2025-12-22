Abascal no descarta pedir que Vox entre en el Gobierno de Extremadura

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este lunes que el partido está abierto a «muchas posibilidades», sin descartar que, en las negociaciones de cara a un pacto con el PP, pida entrar en el Ejecutivo de Extremadura. Abascal considera que la «pelota» está «en el tejado» de la presidenta en funciones, María Guardiola.

La candidata del PP ganó las elecciones con 29 diputados. La mayoría absoluta está en 33, con lo que dependerá de Vox para ser investida. El partido de Abascal se ha disparado, pasando de cinco a 11 diputados.

El líder de Vox ha subrayado que hay muchas «fórmulas de acuerdo» a explorar y ha destacado que el interés de Vox se centra en las políticas del ecológicas, políticas migratorias, de género o en cuanto a impuestos.

«Es el PP quien tiene que elegir. Conviene no adelantar acontecimientos. (María Guardiola) tiene que decidir si pacta con los socialistas. Si decide pactar con Vox, estamos abiertos a muchas posibilidades, pero no vamos a adelantar acontecimientos (…) No estamos cerrados a ninguna posibilidad», ha indicado Abascal.