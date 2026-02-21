Vandalizado el busto de Manuel Fraga tras la ofensiva para retirar su estatua del Senado

El busto de Manuel Fraga, fundador del Partido Popular, ha aparecido vancalizado este sábado en su localidad natal de Vilallba (Lugo) cubierto con pintura roja. El Partido Populaar ha anunciado que presentará una denuncia ante la Guardia Civil este lunes. «No es un simple daño material, es un ataque directo a la convivencia, a la pluralidad política y a la historia», ha reflejado en su declaración este partido. El líder del Partido Popular en Galicia y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado en redes sociales que «no respetan los símbolos». «No respetan a un presidente que consiguió cuatro mayorías absolutas de todos los gallegos. No respetan más que su propio sectarismo», ha terminado Rueda su mensaje.

El busto de Manuel Fraga se colocó en 1970 en su localidad natal, y ha sido objeto de ataques similares en otras ocasiones. En esta última ocasión, la escultura se ha vandalizado un día después de que varias formaciones nacionalistas e izquierdistas registrasen en el Senado una solicitud para retirar otro busto de Fraga, situado en los pasillos de la Cámara Alta. El PP cuenta con mayoría en el Senado. En cambio, el PNV, EH Bildu, Junts, ERC, Geroa Bai, Compromís y Más Madrid, entre otros, se basan en la Ley de Memoria Democrática.

El PP de la localidad natal de Fraga, Villalba, ha destacado que la decisión de mantener la escultura en el Senado ya fue ratificada por la Mesa de la Cámara Alta en 2023, tras otra petición similar impulsada por EH Bildu que rechazaron los senadores del PP y del PSOE.

En un pleno local, el BNG solicitó la retirada en este ayuntamiento gallego de símbolos que guarden relación con el franquismo amparándose para ello en la Ley de Memoria Democrática.

Con todo, este partido se ha desmarcado de todo acto vandálico porque su posición parte de la base de que el camino pasa por la «legalidad» y no por acciones de estas características, como han vuelto a remarcar en esta jornada.

El Bloque y otras nueva formaciones políticas con representación en el Senado registraron el pasado viernes en la Cámara Alta una solicitud de retirada del busto del político gallego Manuel Fraga Iribarne ubicado en el pasillo que da entrada al hemiciclo desde hace trece años.

El suceso registrado en Vilalba no es un hecho aislado. Según denuncian desde el Partido Popular, se enmarca en una semana marcada por diversos actos vandálicos dirigidos contra sedes y cargos de la formación en distintos puntos de Galicia.

En concreto, dos sedes municipales del PP fueron objeto de ataques en Lalín y Silleda, ambas localidades de la provincia de Pontevedra. En el caso de Lalín, la fachada de la sede popular apareció con pintura roja y verde cubriendo parcialmente la imagen de varios concejales del grupo municipal. Estos hechos coincidieron, además, con una oleada de insultos y descalificaciones dirigidas contra el alcalde del municipio a través de redes sociales, lo que, a juicio de los populares, evidencia un “clima de hostigamiento” contra sus representantes públicos.