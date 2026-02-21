Nadie puede con Alcaraz: pasa el rodillo por encima de Fils y se corona en Doha

Implora en la red Arthur Fils, exhausto y zarandeado por un vigoroso Carlos Alcaraz que sigue contando por victorias todos sus partidos de 2026 y por coronas todas sus participaciones en torneos. La última, -segunda de este curso- en Doha tras firmar un ejercicio de superioridad insultante sobre el francés, anulado y frustrado. Acabó rompiendo la raqueta ante la versión agigantada de Carlitos. ¿Quién puede con Alcaraz a este nivel? Nadie. Tampoco Fils, por más que lo creyera antes del partido. «Soy capaz de ganarle», dijo. Su tenis y Carlos le llevaron la contraria. Set, partido y corona. Campeón en Doha.

Disculpas y gracias pareció decirle Alcaraz a Fils en la red una vez acabado el partido. Un mensaje cargado de compasión y humildad a partes iguales. El murciano es el emir de Qatar. Fils lució una mirada perdida en el horizonte mientras se preparaba la ceremonia de entrega de trofeos. Se tapó el rostro con las manos en busca de respuestas sobre el escenario del crimen. Debe ser frustrante enfrentarse a este Alcaraz, inabordable al resto y potente al saque. Por ganar, ganó incluso el sorteo antes del partido. Ni las migas le dejó a Fils. Decidió restar, su protocolo de cada encuentro. El principio del fin para su rival.

Dicho y hecho, break en la primera oportunidad que tuvo y posterior juego en blanco para consolidad la ventaja. Apenas habían pasado siete minutos cuando ya se situó 3-1 arriba en el primer set. Potencia traducida en pregunta. ‘¿Eras capaz de qué?’, pareció decirle a un Fils que disputó su primera final tras superar su grave lesión. Su rostro, imberbe y de apenas 21 años, convirtieron a Alcaraz, un año mayor, en el veterano. Es la realidad. Carlitos lleva tantos años instalado en la élite que ya es maestro en estas situaciones. Hasta 26 títulos aglutina. Tal vez fuera su currículum lo que derritió a Fils como un cubo de hielo en el desierto.

La final, el último partido del torneo, paradójicamente, fue el más tranquilo de la semana para Alcaraz, que se permitió el lujo de leer pancartas entre puntos. «Tienes dos opciones, adoptarme o firmarme», rezaba el escrito que provocó la sonrisa del tenista. Todo ello en medio de una final. Alcaraz está a otro nivel. El inicio de este 2026 tenístico responde a un monólogo murcianico. Es Alcaraz, después Alcaraz y luego ya el resto. No tiene rival, pero sí ambición. Se llevó el primer set en menos de media hora y donde otros ven relajación él divisó tensión para seguir pasando el rodillo en la segunda manda.

Iniciada del mismo modo que la primera, dicho sea de paso. Break y juego al saque para Alcaraz. Frustración y enfado para Fils, que se desahogó estampando su raqueta contra el suelo hasta en cuatro ocasiones. ¿Qué culpa tendría? Mucha o poca, fue su desfogue. El rival de Alcaraz pasó a ser entonces el propio Alcaraz porque cuando un rival está tan perdido resulta sencillo perderse con él y dejarse ir. Pero no frenó, siempre se mostró imponente. Culminó el partido con un punto fuera de órbita y la red se convirtió en el bálsamo de Fils, desmoronado por un Alcaraz instalado en la ceremonia de confeti y trofeo. Próxima parada: Indian Wells, uno de sus torneos favoritos.