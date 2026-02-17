Cuándo es el próximo partido de Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Doha

Carlos Alcaraz, como suelen decir las nuevas generaciones, sigue con la flecha hacia arriba. Después de convertirse en el jugador más joven de la historia en completar los cuatro Grand Slams en Australia, el actual número uno del mundo sigue de dulce y debutó con victoria en el ATP 500 de Doha. Eso sí, sufrió de lo lindo para doblegar a un duro Arthur Rinderknech, que gracias a su servicio y volea le puso las cosas muy complicadas al propio Carlitos, que finalmente cerró el resultado en dos sets corridos, por 6-4 y 7-6. Descubre cuándo juega su próximo partido Carlos Alcaraz.

Cuándo juega Carlos Alcaraz su próximo partido

Después de vencer al jugador galo, su próximo partido será contra Valentin Royer, durante este próximo miércoles 18 de febrero, en el último turno de la pista central de Doha, es decir, sobre las 19:00 horas, después del partido que disputarán de octavos de final Jannik Sinner y Alexei Popyrin.

Cuándo es la final del ATP 500 de Doha

La final del ATP de Doha se disputará este próximo domingo 22 de febrero, en un horario que, por el momento, no está estipulado por parte de la organización. Un duelo donde aspira a llegar Carlitos Alcaraz, que a sus 22 años aún no ha podido conquistar la corona en suelo qatarí. Después de hacerse con su séptimo Grand Slam, este torneo es su objetivo prioritario justo antes de volar a su gira por las Américas, donde intentará superar las semifinales en Indian Wells 2025 y la segunda ronda en el Masters 1000 de Miami.

Es muy difícil para mí escribir este post… Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador. Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante… pic.twitter.com/D4GSxYsZUY — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) December 17, 2025

Dónde ver por TV el ATP 500 de Doha

Todo el torneo del ATP 500 de Doha, al igual que los Masters 1000 y Wimbledon y US Open, se podrán disfrutar a través de las pantallas de Movistar Plus+ y sus diferentes aplicaciones disponibles. Además, en la web de OkDiario se podrá seguir el minuto a minuto de los tenistas más destacados y sus respectivos partidos oficiales del calendario ATP.

Así queda el cuadro del ATP 500 de Doha

El cuadro para el actual número uno del planeta tenis, Carlos Alcaraz, después de vencer a Rinderknech en su debut, queda de la siguiente manera: a partir de las 19:00 horas, se enfrentará en octavos a Valentin Royer. En unos hipotéticos cuartos de final, se enfrentaría al siempre peligroso jugador ruso Karen Khachanov. En semis, hay varias opciones, pues podría llegar al penúltimo escalón de la competición tanto Daniil Medvedev, Stéfanos Tsitsipas o incluso el propio Andrey Rublev, actual campeón en Doha. En un supuesto partido por el título no hay duda: el italiano Jannik Sinner.