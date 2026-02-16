La guía del ATP 500 de Qatar: así queda el cuadro, próximo partido de Carlos Alcaraz, cuánto dinero se lleva el campeón…

El ATP 500 de Qatar ha abierto de nuevo sus puertas para iniciar una nueva edición de la competición, donde estarán presentes los mejores tenistas del mundo, entre los que destacan Carlos Alcaraz, reciente campeón del Open de Australia y número uno del mundo, y Jannik Sinner, número dos del ranking mundial. Ambos jugadores aterrizan en suelo arábigo con el cartel de favorito. Descubre todos los detalles acerca del torneo.

Cuándo empieza el ATP 500 de Qatar

La edición del 2026 del ATP 500 de Qatar se disputará del 16 al 21 de febrero, en las instalaciones del Khalifa International Tennis Complex. En dicho escenario, Alcaraz volverá a la competición después de convertirse en Australia en el jugador más joven de la historia en completar los cuatro Grand Slams. En Doha, escenario donde Roger Federer ha levantado el título hasta en cinco ocasiones, más que ninguno desde su creación en 2025, el murciano intentará seguir con su buena racha de resultados y superar los cuartos de final de la competición, ronda en la que precisamente cayó derrotado durante el pasado año ante Lehecka. Eso permitiría que el número uno del mundo siguiera aumentando ventaja en la clasificación ATP con respecto a Jannik Sinner.

Cuándo es la final del ATP 500 de Qatar 2026

El partido por el título del ATP 500 de Qatar se disputará el próximo 21 de febrero. Carlos Alcaraz, hasta la fecha, no ha podido conquistar el torneo y su principal objetivo una vez aterrizado en Doha será romper con dicho maleficio para seguir aumentando su palmarés de victorias.

Cuándo y contra quién debuta Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Qatar: posibles rivales

La espera ha llegado a su fin para Carlos Alcaraz. El español, después de realizarse el sorteo, ya conoce a su rival para debutar en Doha: el francés Arthur Rinderknech, al que se enfrentará este próximo martes 17 de febrero, no antes de las 17:30 horas en España. Ante este rival, el número uno del mundo ha jugado hasta en cuatro ocasiones, y en todas ha salido vencedor: US Open 2022 y 2025 y Queen’s 2023 y 2025. Sin embargo, en los últimos meses el galo ha ganado presencia en el circuito y se ha convertido en un rival muy peligroso, sobre todo si consigue regularidad con su servicio.

El español, por su condición de número uno, no se toparía con Sinner hasta en una hipotética final. Si logra ganar al francés, su siguiente rival será Valentin Royer. Luego, en cuartos de final, se mediría a Karen Khachanov; en semifinales, a Medvedev, Tsitsipas o Rublev (actual campeón); y en la gran final a Jannik Sinner.

Primera ronda: Rinderknech

Segunda ronda: Royer

Cuartos de final: Khachanov

Semifinales: Medvedev, Tsitsipas o Rublev

Final: Jannik Sinner

Cuánto dinero reparte

El ATP 500 de Qatar, en su edición del 2026, que se disputará del 16 al 21 de febrero, repartirá una suma total de 2.833.335 millones de dólares. ¿Cuánto ganará el campeón individual? Pues bien, se embolsará una cantidad de 529.945 dólares.