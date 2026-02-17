Alcaraz supera a un correoso Rinderknech en su estreno en Qatar

Carlos Alcaraz tuvo un estreno más complicado de lo esperado ante Arthur Rinderknech. El jugador francés planteó batalla en el partido de primera ronda del ATP 500 de Doha (Qatar) ante el número uno del mundo para terminar sucumbiendo por 6-4 y 7-6. El murciano se encontró con un rival élite en la suerte del saque y volea y tuvo que emplearse a fondo para conseguir un trabajado triunfo.

El español supo desde el primer momento que el partido iba a ser complicado ante un rival que conseguía muchos puntos gratuitos con su enorme saque. Alcaraz, sin embargo, esperó paciente un momento de bajón de su rival y lo aprovechó en el quinto juego del primer set.

El francés servía y ganaba por 40-0 cuando Carlitos logró cinco puntos consecutivos y lograba un break que consiguió mantener para imponerse por 6-4 en esa primera manga. El murciano apenas sufrió en su servicio ante un rival que la temporada pasada fue la gran revelación tras ser finalista en el Masters 1.000 de Shanghai.

Alcaraz vio esa versión del francés en un segundo set donde estuvo mucho más peligroso con el drive. Carlitos entró en el intercambio de ‘sartenazos’ ante un rival que no cedía apenas puntos al saque y que se fue creciendo hasta casi poner al español contra las cuerdas antes del tie-break de la segunda manga con dos bolas de set.

El número uno de la ATP demostró su condición de jefe del tenis mundial sacando con solvencia esas dos primeras bolas de break del partido y forzando una muerte súbita que fue el particular Vietnam de Rinderknech. El número 30 del mundo sabía que estaba en el terreno donde Carlitos es un killer y éste no falló imponiéndose por 7-5 ganando el partido con un winner marca de la casa al saque del francés. Alcaraz se guardó el punto del partido para ganarlo. Como los grandes campeones.