Alcaraz vuelve a retar a Sinner: «Los partidos que la gente quiere ver»

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner son los principales reclamos que hay en el mundo del tenis. Cada vez que se enfrentan se para el mundo y el deseo de ambos es volver a enfrentarse en el ATP 500 de Doha. A horas de que el español juegue la primera ronda, confesó su admiración por el italiano después de haber coincidido con él en todos los actos promocionales del torneo.

Dos semanas después de levantar por primera vez en su carrera el título del Open de Australia y erigirse en el jugador masculino más joven en lograr el Grand Slam, Carlos Alcaraz, número uno del mundo, vuelve a la acción, en el torneo de Doha, que arranca este lunes.

El murciano, sin embargo, saltará a la pista el martes, ante el francés Arthur Rinderknech, después de un tiempo de descanso en El Palmar, de bajarse del torneo de Róterdam, que ganó el pasado año y que inicialmente figuraba en su calendario, para afrontar, con más energías, este evento de categoría 500, en el que coincide con el italiano Jannik Sinner: «Sería increíble. Son los partidos y las finales que la gente quiere ver. Pero Doha es un cuadro muy difícil y las primeras rondas son muy complicadas. La rivalidad que estamos manteniendo es muy bonita y los dos la utilizamos para ser mejores, entrenar todavía más fuerte y ponernos al límite cada vez a pesar de la buena relación que tenemos fuera de la pista», confesó.

Las pequeñas vacaciones de Carlos Alcaraz

Otro cara a cara entre Alcaraz y Sinner, los dos primeros del mundo, cada uno por un lado del cuadro del torneo, con distinto recorrido. El serbio Novak Djokovic, campeón del evento en el 2016 y 2017, tenía previsto jugarlo también, pero, tras perder la final del primer Grand Slam del curso, prefirió renunciar a esta semana de competición. El balcánico, de 38 años, quiere centrarse en los torneos mayores. En los Masters 1000 y en los Grand Slam.

El español, de 22 años, que hizo una escala en Bahrein, donde compartió experiencias con los pilotos Fernando Alonso y Carlos Sainz, de pruebas previas a la temporada de Fórmula Uno, llegó el pasado fin de semana a Doha e inició las sesiones preparatorias. Tomó contacto con la pista catarí el murciano, que antes había vuelto a los entrenamientos en El Palmar. Ahora entra de lleno en competición otra vez, acompañado de su entrenador Samu López y su hermano Álvaro como cabezas visibles de la expedición que completan el fisioterapeuta, el preparador físico y el agente Albert Molina.

Alcaraz iniciará su recorrido por el cuadro desde el martes, en la segunda ronda, como primer cabeza de serie. Su primer adversario en la carrera hacia el título y en los cálculos por la pelea con Sinner por el número uno es Rinderknech, de 30 años, e instalado en el puesto 28 del ránking ATP. La repercusión respecto al galo creció en el pasado Masters 1000 de Shangai cuando perdió la final con su primo, el monegasco Valentin Vacherot, revelación de ese torneo y campeón.

Sinner, en busca de la redención

Sinner, con el que no coincidiría hasta la final, jugará el primer partido contra el checo Tomas Machac, al que seguirían el australiano Alexei Popyrin y después el también checo Jakub Mensik o el chino Zhizhen Zhang, con el tercer favorito, el kazajo Alexander Bublik, semifinalista en Róterdam, el francés Arthur Fils o el checo Jiri Lehecka en semifinales.

Será la vuelta a la competición también del jugador de San Cándido tras su caída en semifinales del Abierto de Australia con el serbio Novak Djokovic. Aparentemente su camino es más complicado, pero asume la temporada como un nuevo desafío, con la recuperación del número uno como objetivo a corto plazo.

El italiano, que perdió puntos en Australia, donde había ganado en los dos últimos años, en el 2024 y 2025, tiene ante sí un buen panorama hasta el torneo de Roma. Estuvo tres meses sin jugar el pasado curso, suspendido por dopaje. Todo lo que haga hasta entonces supondrá elevar su cuenta de puntos. Alcaraz tiene una ventaja de 2850.