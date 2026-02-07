Así es el precioso pueblo de Murcia donde nació Alcaraz: cerca de la sierra, a 5 km del centro y clima mediterráneo

El pasado domingo 1 de febrero, Carlos Alcaraz el tenista más joven en ganar los cuatro Grand Slam, así que es un buen momento para conocer el pueblo que lo vio nacer. Un pequeño municipio de la Región de Murcia que forma de su historia y del que está muy orgulloso, según contó en el pódcast «Iguales»: «Es un sitio muy tranquilo; la gente es cercana y familiar. Creo que esto influye mucho en la forma de ser de quienes vivimos aquí. Yo soy de un pueblo cercano, no del centro, y allí todos nos conocíamos; eso, junto con la cercanía y naturalidad de mis padres, me ha ayudado a formar mi carácter. Me da mucha rabia la imagen que se tiene a nivel nacional de la región, con tantos memes y bromas, porque es totalmente distinta a la realidad».

Se trata de El Palmar, una pedanía interior de Murcia, a 5 km del centro, en la Huerta de Murcia, con acceso directo a la sierra de El Puerto. «Tuve la oportunidad de vivir un año en la ciudad por estudios y pude comprobar no sólo lo bonita que es, sino todo lo que ofrece el entorno: desde la montaña hasta la costa, pueblos como Caravaca que sorprenden, y parajes como El Palmar. Ojalá más personas tuvieran la oportunidad de pasar un fin de semana y descubrirlo por sí mismas, porque hay playa, montaña, buen clima, excelente gastronomía y lugares espectaculares», comentó el tenista.

El pueblo donde nació Carlos Alcaraz

El Palmar es una pedanía a los pies del Puerto de la Cadena con varios monumentos de interés. Uno de los más destacados es la Iglesia de la Purísima Concepción, situada en una plaza con varios restaurantes donde degustar la gastronomía de la región, como la paella de arroz del Parque Natural de la Albufera de Murcia. También es interesante conocer el Castillo árabe de la Asomada, al que se accede a través de una preciosa una ruta de senderismo con vistas al Mar Menor.

Además de su riqueza histórica, cultural y gastronómica, El Palmar es un paraíso para los amantes de la naturaleza. Las lagunas, canales y carrizales del parque natural son un refugio para aves acuáticas y otras especies. Pasear en barca por la Albufera o recorrer los senderos entre arrozales es un plan perfecto para desconectar del ritmo urbano y apreciar la biodiversidad del entorno.

Finalmente, Alcaraz dijo lo siguiente, tanto sobre el pueblo que lo vio nacer como la Región de Murcia en conjunto: «Quienes usan las redes para mostrarlo ayudan mucho a dar visibilidad a todo esto, y refleja también cómo, aunque uno alcance éxito en cualquier ámbito, nunca se olvida de sus raíces. Siempre digo: como en tu casa, en ningún sitio, y eso incluye la ciudad y los pueblos que la rodean».

Caravaca de la Cruz

A sólo 70 kilómetros de distancia de El Palmar se encuentra Caravaca de la Cruz, una de las ciudades de toda España. Conocida por ser uno de los cinco lugares del mundo con el título de Ciudad Santa, junto a Roma, Jerusalén, Santiago de Compostela y Santo Toribio de Liébana, es conocida principalmente por su importancia religiosa y su patrimonio histórico.

El Castillo de Caravaca, situado en la cima de la colina, es uno de los monumentos más emblemáticos. Este castillo alberga la Basílica de la Vera Cruz, donde se custodia la reliquia de la Cruz. El casco histórico es un verdadero museo al aire libre, con edificaciones de estilo barroco y renacentista, así como numerosos museos que recogen la historia y las tradiciones de la ciudad, como el Museo de la Fiesta y el Museo de la Vera Cruz.

La ciudad murciana también es conocida por sus fiestas populares, especialmente la Fiesta de los Caballos del Vino, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. Caravaca de la Cruz es, por tanto, un destino que combina historia, religión y cultura en un entorno privilegiado.