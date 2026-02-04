Estas son las posibilidades que tiene Carlos Alcaraz que ganar los cuatro Grand Slams en 2026

Carlos Alcaraz ha cerrado el círculo con la consecución de su primer Open de Australia, el único de los Grand Slams que le faltaba. Pero el murciano quiere más. Una vez que se ha convertido en el tenista masculino más joven de la historia en levantar los cuatro grandes títulos del circuito, tiene un reto mayúsculo por delante: ganar los cuatro en la misma temporada. Algo que, lógicamente, no es nada sencillo, puesto que Federer, Nadal y Djokovic no pudieron lograrlo.

Con su victoria en Melbourne, Alcaraz ha conseguido el major que le faltaba. Después de este Open de Australia, queda en el horizonte Roland Garros, que comenzará a mediados de mayo. En la tierra parisina defiende corona y buscará su tercer entorchado. Algo para lo que es sumamente favorito. Según un estudio de Betfair, el español tiene un 27,35% de posibilidades de ganarlo, acaparando el 40% del total de las apuestas mundiales de cara a salir victorioso una vez más del torneo galo.

Esto hace que sea, prácticamente, el único favorito para el campeonato que se celebrará en primavera en la capital francesa. Por su parte, según la casa de apuestas, Jannik Sinner cuenta con el 22,98% de las opciones de ganar el que sería su primer Roland Garros, que como le sucedía a Alcaraz con Australia, es el único grande que le falta.

Alcaraz busca los cuatro Grand Slams en 2026

Alcaraz cuenta con el favoritismo para Roland Garros y también aspira en Wimbledon a conseguir un nuevo entorchado, aunque en este caso sus opciones son las mismas que tiene Sinner para llevárselo. Si contamos con que ambos partirían en lados opuestos del cuadro, la hipotética final estaría al 50-50. Betfair, en este caso, les da a ambos tenistas un 18,8% de posibilidades de llevárselo.

Con ligero favoritismo parte el tenista italiano de llevarse el US Open, donde ya partía como el que más opciones tenía el pasado año, aunque fue Alcaraz quien terminó llevándoselo. Ahora, cuando todavía quedan siete meses para que comience, Sinner cuenta con una ventaja algo superior a la del murciano. Mientras que el de San Cándido cuenta con un 23,23% de las opciones, el número uno del mundo tiene un 20,65%.