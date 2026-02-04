El ‘otro’ Open de Australia de Alcaraz: Golf con Federer, botones en un hotel y un gladiador

Cuando la derecha de Djokovic se fue larga, todo tuvo sentido para Alcaraz. Se dejó caer sobre la Rod Laver y quedó tendido con los brazos abiertos. Carlitos llevaba dibujando en su mente este éxito cada inicio de temporada y ahí lo tiene, a la quinta. En el momento más necesario para no perder confianza en sí mismo. Tras su abrupta ruptura con Juan Carlos Ferrero y con Samu López como su entrenador principal. La incógnita, para los que la veían servida, queda despejada.

Alcaraz se convirtió en el tenista más joven de siempre en conseguir los cuatro Grand Slam. Sonrío dentro de la pista porque sonrío fuera. Lo primero no ocurre sin lo segundo. Durante su estancia en Australia ha disfrutado a su manera. Jugó a las cartas con su equipo, al popular juego de mesa The Mind, que consiste en descartar cartas numeradas del 1 al 100 en orden ascendente sin hablar con el resto de participantes, se vistió de Gladiador con una careta y actuó como botones del hotel Crown Towers de Melbourne.

Alcaraz se atavió con la ropa de un botones, sombrero incluido, e incluso se probó un bigote postizo que finalmente descartó. Nada más bajar en el ascensor se encontró con un conocido, Aliassime. «Si necesitas cualquier cosa, avísame», le dijo en tono jocoso. Se metió más en el papel hasta el punto de ayudar a sacar maletas, aunque fue reconocido de inmediato y se fotografió con los aficionados.

También dio rienda suelta al golf, otra de sus pasiones, y lo hizo junto a una leyenda del tenis. Compartió hoyos con Roger Federer. «Siempre hay tiempo para jugar al golf. Tuve la suerte de jugar con él. Su juego es tan bonito como su tenis. No me sorprende, todo lo que hace lo hace con estilo. Tiene un swing bonito, juega muy bien, lleva un par de años jugando y su nivel es muy bueno. Yo llevo cinco años jugando y me ganó», dijo Alcaraz.

Alcaraz, de Melbourne a Doha sin pasar por Róterdam

Carlos Alcaraz no estará en Róterdam. Después de la conquista histórica del Open de Australia tras vencer a Novak Djokovic, el español ha confirmado su baja en Países Bajos la próxima semana y no defenderá el título que ganó el año pasado. Una decisión tomada a raíz del fuerte esfuerzo en Melbourne para tomarse unos días de descanso pensando en Doha. «No defenderá su título en Róterdam. El campeón del Abierto de Australia concluyó que, tras el esfuerzo de las últimas dos semanas, necesita más tiempo para volver a la acción. Le deseamos a Carlos una pronta recuperación», explicó la organización del torneo.