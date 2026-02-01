Samu López se reafirma con Alcaraz

Después de retozarse sobre la pista dura de la Rod Laver, lo primero que hizo Alcaraz -después del protocolario saludo con su rival- fue ir a su esquina a celebrar con su equipo. Un abrazo al unísono entre los integrantes de su núcleo fuerte. Entre ellos se escondía bajo la gorra un Samu López que rezuma la sencillez de un hombre auténtico. De esos que cada vez escasean más en un mundo tan entregado al glamour como es el tenis.

Samu López se ha curtido en el barro tenístico, alejado del foco mediático que rodea el primer plano de los banquillos. En su currículum, figura la hazaña de conducir a dos tenistas españoles hasta el top 10 del ranking en la época que más despiadada era la competencia. Nico Almagro llegó al número 9 en 2011 y Pablo Carreño al décimo puesto en 2017. Este segundo además ganó una medalla de bronce en los Juegos de Tokio 2020 y la Copa David en 2019.

Samu López también pasó por el cuerpo técnico del propio Juan Carlos Ferrero en sus inicios. No tendrá un nombre rimbombante, pero pocos conocen mejor el circuito. Cuando Ferrero y Alcaraz cortaron abruptamente su relación, le llegó el momento. Se habló de nombres con mayor sonoridad, pero la elección fue él. Y Alcaraz va hasta el final con él. «Es uno de los mejor, si no el mejor», recalcó el murciano.

La conquista de Carlitos en el Open de Australia reivindica su trabajo, especialmente exigente en la gestión. En la memoria continúa su arenga al tenista durante la curda semifinal ante Zverev, cuando los calambres y vómitos envolvieron a Alcaraz. «Tranquilo, con el tiempo te irás encontrando mejor», le repetía constantemente cuando mayor era la zozobra física. El murciano confió y poco a poco fue recuperando forma física. «Nosotros tenemos dos sets ganados», le decía para restar extremismo a la situación. La conquista de Australia, su primer torneo como entrenador principal de Carlitos, le refuerza.

La complicidad exitosa entre Alcaraz y Samu López viene de tiempo atrás. Han tocado varias veces metal, como, por ejemplo en Miami 2022 o Queen’s 2023, torneos donde Ferrero en su día no pudo acudir a la cita y Samu López fue el encargado principal de acompañar al número uno. «Samu López, al no haber sido número uno, o no haber sido un tenistas profesional de estar en el top, a lo mejor no se le da el reconocimiento que él merece. Creo en él y confío al 100% en Samu. Tiene muchos años de experiencia», recalcó Alcaraz.

El curso pasado, en el Masters 1.000 de Cincinnati, realizó otro ejercicio de complicidad y saber gestionar las situaciones emocionales que atraviesa Alcaraz durante los partidos. «Recuerda, ahora tortilla». Provocó una sonrisa en el rostro del murciano. Venía a decir que debía echarle huevos al partido de cuartos de final. En semifinales, repitió coaching ante Zverev. «Non ti preoccupare», terminó, expresión que provocó de nuevo una sonrisa a Alcaraz. El resultado inmediato fue que el murciano levantó tres bolas de break en contra para salvar su juego. Samu López sale reforzado de las Antípodas.