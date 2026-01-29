Pasadas las siete de la tarde, Juan Carlos Ferrero atiende desde Bahréin la llamada de OKDIARIO. «En cuanto colguemos me voy a la cama, aquí se acuestan pronto», asegura con tono renovado. Por estas fechas solía hallarse en Australia y con una raqueta en la mano junto a Carlos Alcaraz, ahora pasa enero en Asia y con un palo de golf acompañando a Ángel Ayora, la promesa del golf nacional. Rompió de manera abrupta con el primero y desde hace unos días actúa como coach mental del segundo. «Ha sido un mes muy duro, ahora ya estoy en la rampa de salida para superar el luto», cuenta.

Ferrero lleva imbuido en un duelo personal desde mediados del pasado mes de diciembre, cuando un sismo desintegró la escala de Richter del planeta tenis. Él y Carlos Alcaraz, el binomio más exitoso del 2025 -culminado con ocho títulos para el tenista y el reconocimiento a mejor técnico del año para el entrenador- rompió su relación tras siete años de vida y crecimiento tanto profesional como personal. La ruptura, abrupta, desembocó en un caudaloso río de incógnitas. Un mes y medio después, Juan Carlos Ferrero dialoga con OKDIARIO para dar respuesta a ellas y analizar su nuevo reto laboral.

«Intenté no hacer mucho caso a lo que se fue diciendo, pero siempre duelen algunas cosas. Hay que dejar claro que con el tema de la academia, nosotros -Ferrero Tennis Academy- tuvimos claro en todo momento que Alcaraz poco a poco querría entrenar más tiempo en Murcia y no pusimos ningún problema. No ha ido por ahí, tampoco por un tema de dinero. Han sido problemas internos quedan entre nosotros», explica. Todavía no ha visto un partido completo de Alcaraz y le aflige mirar al banquillo del murciano y ver a todos su ex entorno sentado. Ferrero no cierra la puerta a reencontrarse con Carlos en el futuro y tampoco a convertirse en entrenador de Jannik Sinner, el archienemigo de su ya ex pupilo.

Pregunta. ¿Cómo se encuentra? Ya ha pasado algo más de un mes desde la ruptura con Alcaraz.

Respuesta. Bien, ya estoy mejor. Ha sido un mes complicado y difícil, pero va pasando el tiempo y uno tiene que seguir adelante. Ahora tengo nuevas oportunidades que se van abriendo camino como lo de Ángel y uno va intentando estar lo mejor posible. Tengo que hacerlo para centrarme en otras cosas y poner todo lo que lo que tengo dentro para que salgan bien.

P. Ángel es como Alcaraz, un talento precoz en su deporte. Una joya por pulir, como cuando usted se hizo cargo de Carlos. ¿Le recuerda la situación?

R. Sí, puede ser que haya similitudes. Ángel acaba de llegar como aquel que dice al circuito europeo de máximo nivel, jugó algunos torneos el año pasado y está empezando a jugar este. Todo el mundo habla de que tiene muy buena proyección y mucho talento, pero hay cosas a trabajar. El tema técnico y todo eso lo lleva su entrenador que es Juan Ochoa y yo me voy a centrar un poquito más en en la gestión de esos momentos complicados que siempre salen durante las cuatro o cinco horas que estás jugando. Intentaremos darle ese conocimiento para que sea de la mejor versión de él mismo en el campo de golf.

P. ¿Todavía prefiere un talento joven al que moldear a un jugador ya asentado?

R. Depende del momento. Cuando tienes oídos frescos siempre es agradable o un poco más sencillo enseñar algo a alguien. Me pasó lo mismo con Alcaraz, con 15 años era todo oídos y todo enseñanza y aprendizaje. Ahora con Ángel también es así, aunque es diferente en algunos aspectos. Tiene 21 años y más experiencia, ya ha vivido algo más. Cuando estuve con Zverev, él ya era el tres del mundo, algo completamente diferente.

P. ¿Es el golf un deporte menos tóxico y menos guillotina mental que el tenis?

R. Te diría que los dos son deportes individuales y eso al final es estresante para el jugador, que tiene que sacarse las castañas del fuego. Tú puedes hacer una muy buena preparación en cualquiera de los dos deportes, pero al final el que juega es el jugador. El equipo está ahí para que esté todo en condiciones y el jugador compita bien. Todavía no sé qué deporte es más duro mentalmente, acabo de empezar en este mundo. No puedo comparar. El tenis es más físico, pero los dos son muy mentales.

P. Usted dijo que debía pasar el luto tras dejarlo con Alcaraz. ¿En qué fase se encuentra?

R. Digamos que saliendo poco a poco. Tengo que mirar hacia adelante y tener nuevas ilusiones y encontrar otras cosas que me lleven también a estar mejor y a estar más contento. Diría que ya estoy saliendo poco a poco. Estoy ya en la rampa de salida.

P. ¿Ha visto algún partido de Alcaraz desde que rompieron?

R. No he visto ninguno completo, solo pinceladas. Algún video de highlights y unos pocos puntos. Supongo que si llega a la final sí veré el partido. Es duro mirar su banquillo y ver a todos sentados porque he vivido mucho con ellos. Es duro y difícil de encajar, pero cada vez estoy mejor. Ver un partido de Alcaraz sin sentir va a ser difícil. No sé cuánto tiempo necesitaré para eso. Ahora mismo es complicado.

P. Usted tenía trazada ya la pretemporada y los objetivos del 2026. El principal era el Open de Australia. ¿Se sentiría partícipe si Alcaraz lo gana?

R. No, creo que no. Sí que teníamos planificada la pretemporada, los entrenamientos y objetivos, pero bueno… El trabajo de muchos años está hecho, con lo cual la formación de Carlos siempre ha sido importante y creo que cada año que pasa él es más maduro a nivel de crecimiento como persona. Y cada vez será mejor. Especialmente en esos pequeños altibajos que siempre le han perjudicado a nivel de intensidad durante todo el partido. En Australia, según habla todo el mundo, se le está viendo muy bien y ese era uno de los objetivos desde hace ya mucho tiempo. Si gana no se me pasa por la cabeza el pensar si me tengo que atribuir algo o no. Creo que una vez ya te sales del equipo, eso ya no toca pensarlo.

P. Ahora Álvaro, el hermano mayor de Alcaraz, ha ganado más importancia en el equipo de Carlos.

R. Siempre ha tenido peso simplemente por el hecho de ser hermano de Carlos. Creo que tener a alguien de la familia cerca, y más entre ellos que siempre han tenido una relación fantástica , es bueno. Aunque Álvaro en algún momento no fuera profesional en plan entrenador, siempre estaba ahí como como apoyo a nivel familiar. Ahora está más de entrenador, como segundo de Samuel, aportando más cosas y creo que le viene también bien. Es una persona que ha jugado mucho al tenis y que lleva los últimos años viviendo muy de cerca todo lo que ha ido experimentando su hermano con todos los entrenadores. Creo que ha podido aprender mucho para poder aportar.

P. Se ha hablado de problemas con la Academia, dinero… ¿Cuál ha sido el motivo de la ruptura entre Ferrero y Alcaraz?

R. Intenté no hacer mucho caso a lo que se fue diciendo, pero siempre duelen algunas cosas. Hay que dejar claro que con el tema de la academia, nosotros -Ferrero Tennis Academy- tuvimos claro en todo momento que Alcaraz poco a poco querría entrenar más tiempo en Murcia y no pusimos ningún problema. No ha ido por ahí, tampoco por un tema de dinero. El dinero nunca ha sido un problema en ningún año que hemos estado juntos. Han sido otros términos contractuales, pero son problemas internos quedan entre nosotros. No voy a decir más.

P. La ruptura todavía está reciente. ¿Se ve entrenando a Alcaraz en un futuro?

R. Creo que no hay que cerrar ninguna puerta. ¿Volver juntos en un futuro? Por la amistad que tengo con Carlos y la relación que tenido tanto con él como con todo su entorno, no cerraría la puerta nunca. Hemos vivido algo impresionante juntos. De momento estamos separados, pero en el futuro nunca se sabe lo que puede ocurrir. Ya ha habido ejemplos con otros casos. Las puertas hay que no cerrarlas del todo porque si no se puede llegar a perder amistades y eso no es bueno para nadie.

P. La última que le hago. Se ha especulado con que Ferrero podría convertirse en entrenador de Sinner. ¿Qué hay de verdad en eso?

R. Sí, he visto que se me ha vinculado, pero la verdad es que no he tenido ningún contacto con él. Solo recibí un mensaje del equipo de Jannik cuando terminamos Carlos y yo, y fue para dar ánimo. Jannik es un jugadorazo, se juega siempre los títulos más importantes. Creo que es un jugador que ha evolucionado mucho en los últimos años y lo que más me gusta de él es que siempre está en ese intento de mejora continuo, a pesar de lo bueno que es. ¿Entrenarle? Uno nunca sabe en un futuro. Repito lo que he dicho antes. Nadie sabe que puede deparar el futuro y cerrarse puertas creo que nunca es bueno.