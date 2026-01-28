Ferrero, destrozado tras su ruptura con Alcaraz: «Se me ha partido el corazón»

Carlos Alcaraz avanza firme en el Open de Australia, donde ya está en semifinales sin haber cedido un set en cinco partidos. El primer Grand Slam del calendario tenístico es el único que falta en el palmarés del murciano, que ya ha logrado repetir título en Roland Garros, Wimbledon y US Open para alcanzar los seis grandes. Por primera vez en un Grand Slam, Alcaraz no contará con la ayuda de Juan Carlos Ferrero en su box. El ex tenista ha reconocido que tiene «el corazón partido» tras su ruptura con su anterior pupilo.

Un motivo que le está impidiendo seguir los partidos de Alcaraz en el Open de Australia, donde ha superado por primera vez la barrera de los cuartos de final. En semifinales se medirá a Alexander Zverev, un tenista al que también entrenó Ferrero años atrás. «Está todo muy reciente. Te pones un poco melancólico y un poco triste… no es fácil. Ahora estoy mejor, el tiempo lo cura todo y lo asimilas mejor, pero ahora no estoy con muchas ganas de ver partidos», ha respondido el valenciano sobre cómo está gestionando su ruptura con Carlos Alcaraz; anunciada el pasado mes de diciembre.

Después de siete años junto al actual número uno del ranking ATP, Juan Carlos Ferrero ha optado por cambiar de deporte, pero ha seguido apostando por el talento español. El ex tenista anunció recientemente su incorporación al equipo de trabajo del joven golfista de 21 años Ángel Ayora. «Recibí ofertas para seguir en el tenis, pero surgió la oportunidad de trabajar con Ángel en un mundo que conozco y me gusta», ha aclarado Ferrero sobre este cambio de aires en su carrera. Un paso al mundo del golf que ha definido como «un periodo experimental», mientras sigue vinculado al tenis con su academia.

🗣️ @juankiferri, en @partidazocope 💭 Si yo ahora dijera: «Tengo partido el corazón partido porque no estoy con Carlos…» 💔 «En parte tengo el corazón partido porque ya no estoy con él» 🥲 «Me estoy recuperando poco a poco pero mi corazón está dolido» 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/Npx3YqHThf — El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 28, 2026

Juan Carlos Ferrero ha optado por no entrenar a otro tenista, después de su larga y exitosa etapa junto a Carlos Alcaraz. Una ruptura que está siendo complicada para el valenciano. «En parte, se me ha partido el corazón. ¿Me estoy recuperando? Pues sí, poco a poco, pero bueno, el corazón está dolido», ha reconocido en una entrevista con El Partidazo de COPE. El ex entrenador del murciano quiere pensar que su pupilo durante siete años comparte este sentimiento: «Me gustaría pensar que él también. Obviamente tiene que seguir adelante porque es el que está compitiendo. Además, es más joven y se recuperará antes».

Así ve Ferrero a Alcaraz en Australia

El cuadro del Open de Australia dibuja un posible duelo en la final entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. El binomio que conforman el español y el italiano gobierna con puño de hierro la ATP, y en el primer Grand Slam de la temporada buscan su cuarto duelo consecutivo en una final de un grande. «Doy un poco favorito a Carlos, porque lo veo muy motivado y cuando huele sangre es muy difícil de batir», ha opinado Ferrero sobre cómo ve un posible duelo por el título entre ambos.

Uno de los pocos que puede evitar que el dúo Alcaraz-Sinner se lleve su noveno Grand Slam consecutivo es Novak Djokovic. El serbio ya está en semifinales, donde espera al italiano en caso de que este supere a Ben Shelton en cuartos de final. Preguntado sobre si ve a Alcaraz, que ya cuenta con seis Grand Slams en sus vitrinas, superando el legado de Djokovic, Ferrero no pone límites a su ex pupilo. «Puede ser el mejor de la historia, las capacidades las tiene. Hay muchas cosas que pueden influir… se tiene que cuidar mucho porque es muy explosivo… Puede superar a Djokovic».