Alcaraz y Samu López: «Cuando las cosas no salen bien está con el látigo para que yo siga positivo»

Sonríe Alcaraz, no es noticia. Sí que alcanza las semifinales en Australia por primera vez. Nunca antes había superado los cuartos de final. Han sido llegar las curvas y venirse arriba Carlitos. Sonríe pese al ferviente ambiente -hasta 37 grados en Melbourne- y tener que batirse ante el tenista local que no había cedido set alguno.. Hasta hoy. Sonríe Alcaraz porque la situación va por donde quiere, en la siguiente ronda que ya son semifinales. A las que nunca había llegado en Australia… Hasta hoy.

Se verá las caras con Zverev tras superar (7-5, 6-2, 6-1) a un combativo De Miñaur. «En cada partido he ido encontrándome mejor. Me alegra mucho verme en este estado de forma. Lo importante es que el equipo me da paciencia desde que empezó el torneo. Me decían ‘el mejor nivel llegará’ y está llegando. Estoy muy contento de jugar mi primera semifinal en Australia», aseguró Alcaraz.

El murciano desveló en qué está su equipo haciendo énfasis. «Venimos trabajando en estar sereno cuando más lo necesito. Samu está con el látigo cuando las cosas no salen bien para que yo me mantenga positivo y lo siga intentando. El partido no había empezado bien y las cosas se habían torcido un poco, pero hemos aguantando bien el tirón. Ha habido momentos en los que me he divertido. Por eso ha cambiado el partido. Creo que lo he ejecutado a la perfección. Voy madurando y creciendo, pero sin perder nuestra esencia», añadió.

Alcaraz cerró filas y resaltó la importancia de su equipo. «Estoy muy feliz por el nivel al que he estado hoy y en lo que llevo de torneo. Hemos hecho un buen trabajo con el equipo y estoy muy contento. Es muy difícil jugar contra Miñaur porque no se rinde y te aprieta en cada punto. Hay que estar siempre concentrado y tener paciencia. Mi equipo es fantástico. Somos como un equipo de fútbol. Les necesito cerca porque sin ellos no se dar lo mejor de mí. Estoy orgulloso de que me pueda ver aquí mi padre y mi hermano», finalizó.