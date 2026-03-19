El doloroso accidente de Lang en Anfield con una valla publicitaria: ¡el dedo acaba casi mutilado!

Noa Lang fue una de las imágenes más impactantes de los octavos de Champions. El futbolista del Galatasaray tuvo uno de los peores accidentes que se recuerdan a nivel de surrealismo y estuvo muy cerca de mutilarse un dedo en Anfield por culpa de una valla publicitaria. Unas imágenes muy sensibles y un dolor insoportable que le obligó a tener que retirarse en camilla ante la gravedad de la situación.

Con la eliminatoria ya resuelta después de estar perdiendo 4-0, que suponía la caída del conjunto turco. El delantero neerlandés fue con todo a por un balón que se iba línea de fondo, pero se pasó de velocidad y, en la hora de la frenada, apoyó su mano en la valla, quedándose enganchada y provocando un corte muy profundo en el pulgar de su mano derecha. No tardó en tirarse al suelo gritando de dolor, mientras los jugadores del Liverpool fueron a socorrerle. El partido estuvo detenido varios minutos mientras los médicos de Galatasaray y Liverpool intervinieron de urgencia en el propio césped para detener la hemorragia y vendarle el dedo para evitar que se rompiera del todo.

La gravedad era tal que hasta Lang tuvo que contar con bomba de oxígeno después del mareo de haber perdido tanta sangre. Fue trasladado directamente al hospital y en los próximos días se espera que se someta a una cirugía para no perder la falange y recuperar la movilidad de esta. «Sufrió un corte grave en el pulgar derecho y deberá ser operado en Liverpool en las próximas horas», explicó el Galatasaray en su parte médico.

Ouch! That looks painfulhope Noa Lang recovers quickly and is back stronger! pic.twitter.com/eU09Mv9tTS — PHEMMYTE (@phemmyte_akon) March 19, 2026

El Liverpool remontó y jugará contra el PSG

El Liverpool encontró el acierto tras el descanso, se desmelenó en la segunda parte y resolvió en diez minutos el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones de fútbol, en los que buscará la revancha con el París Saint Germain. El conjunto de Arne Slot dio una exhibición de ritmo y precisión en la segunda mitad en la que desarboló al Galatasaray, que resistió la primera parte, sostenido por la inspiración de su portero Ugurcan Cakir. El meta, que llegó a parar un penalti a Mohamed Salah cuando el marcador era de sólo 1-0, no pudo taponar la avalancha de los reds.

El Liverpool se reencuentra con el París Saint Germain. Tiene su revancha el conjunto inglés que fue eliminado de la Champions el pasado año por el campeón francés, en los lanzamientos de penaltis. Fue aquella una frustración para el conjunto de la Premier, que era el mejor de la competición hasta que se topó con Luis Enrique.

Tardó una mitad el cuadro de Anfield en resolver el choque con el Galatasaray que contaba con la ventaja de 1-0 de la ida. El dominio fue del Liverpool desde el principio, pero tuvo que enderezar un inicio de choque abrupto, plagado de interrupciones, sin ritmo y sin continuidad. Era la estrategia del conjunto otomano crecido por sus cinco victorias seguidas y reforzado por la clasificación que logró ante el Juventus en la eliminatoria previa.

Empezó a enderezar una mala semana el equipo inglés poco antes de la media hora, en una acción ensayada a balón parado. Un córner que botó Alexis Mac Allister raso, al punto de penalti, donde llegó Dominik Szoboszlai que batió a Cakir. Tenía el dominio y las ocasiones, pero no el acierto el Liverpool que pudo irse al descanso con la eliminatoria remontada, pero Mohamed Salah falló el penalti que Ismail Jakobs hizo al centrocampista húngaro. Cakir detuvo el tiro y se creció. Desbarató opciones claras después de Hugo Ekitike y del egipcio. También de Florian wirtz.

El partido dio un giro radical tras el intermedio porque el Liverpool encontró el acierto y en diez minutos, del 52 al 62, solucionó el cara a cara. Primero fue Hugo Ekitike, el que puso el 2-0 en una jugada que inició Szoboszlai hacia Mac Allister que encontró en la derecha a Salah que fue el que asistió al francés que empujó a la red el balón.

Uno más tarde, en el 53, fue Ryan Gravenberch quien recogió el rechace de Cakir a un tiro de Salah para firmar el tercero. Y el cuarto fue del atacante egipcio que fue de menos a más. Anotó un golazo. Recibió el balón de Florian Wirtz y desde la frontal ejecutó un disparo imparable por la escuadra derecha del meta. El Galatasaray asumió su adiós. El partido se le hizo largo. El Liverpool enderezó su situación después de la derrota de la ida y el empate frente al Tottenham, en la Premier, el sábado pasado. Progresa en Europa y se topa con el vigente campeón, con cuentas pendientes.