La mujer que está detrás del éxito de Alcaraz y su fortaleza mental

Ganar los cuatro Grand Slams a los 22 años era una proeza inédita para cualquier otro tenista. Ya el simple hecho de conseguir a lo largo de una carrera, que se proyecta normalmente entre los diez y quince años, los cuatro grandes títulos individuales ya supone un desafío para el 99,9% de los tenistas profesionales, hacerlo con tan 22 años era algo que no había logrado nadie hasta el momento. Carlos Alcaraz forjó este pasado fin de semana un nuevo récord, ganar Roland Garros, Wimbledon y los Abiertos de Australia y Estados Unidos con 22 años y esto, en gran medida, ha sido debido a su fortaleza mental, de la que tiene mucho que decir Isabel Balaguer.

El estadounidense Don Budge, entre 1937 y 1938, tenía el récord de precocidad para alzarse con el Grand Slam. Lo había hecho con 23 años, aunque poco tiene que ver el tenis de hoy en día con el que se jugaba entonces. Leyendas del tenis moderno como Roger Federer, Novak Djokovic o el propio Rafa Nadal no consiguieron tal hazaña hasta los 27, 29 y 24 años. Incluso un icono como André Agassi, allá por los 90, consiguió el Grand Slam a los 29 años.

Carlos Alcaraz es una bestia voraz, un portento físico y un genio en cuanto a técnica y posición, capaz de leer los partidos con una precisión de cirujano. Desde que se hizo profesional, en 2018, ha mostrado unas cualidades innatas para el tenis, demostrando no solamente capacidad física y técnica, sino también una fortaleza mental que es lo que realmente forja las leyendas. Así eran los últimos tres grandes iconos, Federer, Nadal y Djokovic.

En su equipo de trabajo, a la par de entrenador y fisioterapeutas, está Isabel Balaguer, la reputada psicóloga deportiva, miembro de la Academia de Psicología de España. La psicóloga lleva desde hace años trabajando de la mano de Carlitos, siendo parte importante de la preparación y formación del joven español, siendo soporto y dándole herramientas no solamente para gestionar los momentos de mayor estrés de un partido de máximo nivel, sino también para poder lidiar con todo lo que rodea el éxito extradeportivamente.

En una entrevista en 2022, Alcaraz ya reconocía que Balaguer le repetía una consigna mucho, «que esté en armonía conmigo mismo», explicaba el de El Palmar, que afirmaba que «es muy importante y sobre todo en los partidos tienes que fluir, estar en sintonía con tu cuerpo y buscar tu golpe».

«La verdad es que llevo mucho en la cabeza y en un partido de cinco horas hay momentos en los que me digo cosas buenas y otras en las que me digo cosas malas. Lo digo abiertamente, sin ella no sería número 1. Estar fuerte mentalmente es fundamental», reconoce Alcaraz sobre la psicóloga y su fortaleza mental.

Belaguer, en una entrevista reciente, afirmaba que su trabajo con Alcaraz poco tiene que ver a las terapias convencionales, es psicología adaptada al deporte: «No nos sentamos en un diván, eso no es psicoanálisis. Observamos cómo respira, cómo anda, qué dice y cómo se prepara antes de un servicio. Lo más difícil no es hablarlo, sino aplicarlo cuando el marcador va en tu contra».

«La clave de su tenacidad es centrarse en cada punto al margen del resultado y eso lo conseguimos con un trabajo exhaustivo de visualización y meditaciones», analiza Belaguer, que define: «Cuando el juego se detiene, la mente se puede ir. Regular eso es un arte. Depende de cómo te explicas lo que ha pasado, de tu lenguaje interno y corporal. Trabajamos con evidencia. Como a la medicina, hay una teoría, una investigación y una intervención».