La liberación definitiva de Alcaraz

Cuando la derecha de Djokovic se fue larga, todo tuvo sentido para Alcaraz. Se dejó caer sobre la Rod Laver y quedó tendido con los brazos abiertos. Carlitos llevaba dibujando en su mente este éxito cada inicio de temporada y ahí lo tiene, a la quinta. En el momento más necesario para no perder confianza en sí mismo. Tras su abrupta ruptura con Juan Carlos Ferrero y con Samu López como su entrenador principal. La incógnita estaba servida.

Apostó Alcaraz por Samu y va hasta el final con él. «Es de los mejores entrenadores, si no el mejor», ha asegurado mientras su estancia en Australia. Las dudas sobre su rendimiento inmediato al contar con nuevo entrenador no se hicieron esperar. La opinión pública, gran desconocida del conocimiento de Samu López, uno de los que mejor conoce el circuito. La suya es una carrera labrada en la sombra con gran dedicación. Las hipótesis sobre Carlitos centraban debates y copaban focos mediáticos. De ellos también se ha liberado Alcaraz con su triunfo en Melbourne.

«Me acuerdo de la gente que ha dicho que no lo iba a conseguir, que pensaba que iba a venir a Australia y no iba a pasar de cuartos y no jugar un buen tenis. Me acuerdo de esa gente, parece irónico. Me tengo que acordar de mi gente, pero esa mentalidad me acompaña ahora. He venido aquí no para decirle a todo el mundo que soy capaz, sino para demostrármelo a mí mismo. He venido con ilusión y eso es con lo que debería quedarme, pero lo primero que se me ha venido a la cabeza es eso», aseguró ya con el trofeo entre sus manos.

Los últimos meses no han sido fáciles para Alcaraz. Mucho ruido mediático a su alrededor y prácticamente todo girando alrededor de su ruptura con Ferrero, poco o nada sobre aspectos tenísticos. «Creo que nadie sabe lo muy duro que hemos trabajado y lo que hemos sufrido para llegar a este momento. Nos hemos centrado en lo nuestro, sin escuchar lo que decían los demás. Me habéis empujado siempre a hacer lo correcto. Estoy muy agradecido por todos los que tengo en mi esquina», explicó ya como vencedor en Australia.

Y Alcaraz, que para muchos llegaba a Melbourne entre dudas, sale de las Antípodas con mayor vigor. Aventaja a Sinner en 3.350 puntos y se garantiza ser número uno hasta el próximo Masters 1.000 en Miami que se disputa a mediados de marzo. Por el camino defenderá 1.000 puntos entre Róterdam, Doha e Indian Wells, pero aunque Sinner gane todo le alcanza para superarle. De Melbourne también se marcha con récord histórico bajo el brazo. Es el tenista más joven en ganar todos los Grand Slams. Ahí es nada. Alcaraz se ha liberado en estas dos semana y va a por más. «Ya estoy pensando en Roland Garros».