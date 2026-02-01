Djokovic suplicó ‘ayuda’ a Nadal en su momento más difícil ante Alcaraz: «¿Quieres venir a jugar?»

Novak Djokovic protagonizó un divertido momento durante un enfrentamiento contra Carlos Alcaraz en la final del Open de Australia. En pleno partido, cuando las cosas no marchaban como esperaba, el serbio miró hacia el palco de honor donde se encontraba Rafael Nadal, invitado a la final por KIA, y le lanzó una petición en tono irónico que ha dado la vuelta al mundo del tenis. Nadal, sentado en el palco, respondió a la súplica de Djokovic con una sonrisa y aplausos.

«Rafa, ¿quieres venir a jugar?», le preguntó Djokovic al mallorquín, en un gesto que mezclaba ironía, ironía y reconocimiento implícito al nivel que estaba mostrando Alcaraz sobre la pista. La escena resumía la grandeza de un Djokovic que cuando peor lo estaba pasando ante Alcaraz tuvo tiempo para hacer ese guiño al mayor deportista español de la historia, dos veces ganador del Open de Australia.

🗣 Novak Djokovic: ¿Quieres venir a jugar, Rafa? 😂😭 pic.twitter.com/rCJHjMwC6G — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) February 1, 2026

Nadal, presente como espectador en aquel encuentro, fue testigo privilegiado de cómo Alcaraz ponía contra las cuerdas al que ha sido su gran rival durante más de una década. La petición de «ayuda» del serbio eleva aún más la leyenda de Alcaraz que con 22 años ya tiene su orla en el Olimpo del tenis.