Cañizares justifica la victoria de Laporta: «Cuando se ganan tres partidos seguidos…»

La paliza de Joan Laporta en las elecciones a la presidencia del FC Barcelona ante Víctor Font demostró que nunca hubo pelea. Después de conseguir casi el 70% de los votos de los socios, la fiesta de la que será la directiva del club hasta 2031 fue por todo lo alto. Hasta 48.480 socios participaron en las urnas para que Laporta fuese reelegido, muy por debajo del índice de participación de las otras veces en las que salió victorioso, como 2010 y 2021.

La victoria dio mucho que hablar, especialmente a los partidarios de Font, pero Santiago Cañizares salió a justificar qué es lo que ocurrió para que gran parte de los socios votase para que Laporta siguiera al mando del club: «La gente lo que ve es el espejo de lo que ve en el campo, no se quiere complicar mucho más. Si lo que quieren es divertirme con el Barcelona, llegar al trabajo y decir que, mira, aquí está el Barça que ha ganado, que no se rían de mí, que sea yo el que presuma y demás», comenzó.

Un análisis en el que Cañizares repasó la importancia de que las elecciones estuvieran ligadas por la buena dinámica deportiva del Barcelona estos últimos años: «Incluso en las malas gestiones, cuando el equipo encadena 3 partidos seguidos ganando, hay gente que defiende la directiva que hay, pero cuando pierde 3 partidos seguidos, se piensa en convocar manifestaciones. Eso es lo que mueve un poco al aficionado», concluyó Cañizares.

Laporta, tercera legislatura en el Barcelona

Todas las encuestas daban ganador a Laporta sin discusión, la única duda era conocer por cuánto iba a ser. Sabedor de que estas serán seguramente sus últimas elecciones -en 2031 no podrá volverse a presentar-, Laporta las disfrutó y mostró todo lo que ha aprendido en estos años en el entorno barcelonista, en el que se dio a conocer con 35 años, en 1997.

Entonces formó parte de la candidatura de Ángel Fernández, después creó ‘Elefant Blau’, que llegó a presentarle una moción de censura a Josep Lluis Núñez en 1998 y es cuando se dio a conocer para el gran público ‘culer’. En 2000 formó parte de la candidatura de Lluís Bassat, que fue derrotada en las urnas por Joan Gaspart, pero Laporta ya había aprendido todos los secretos para no volver a repetir una derrota. Así sorprendió a todo el mundo en 2003, cuando se impuso contra pronóstico a Lluis Bassat para convertirse en presidente del Barça con 27.138 votos.

El resultado logrado a su favor en estas elecciones ha sido escandaloso. No quería ganar, sino abrumar a su rival en las urnas, y lo ha conseguido. Al final, los aledaños del Spotify Camp Nou, la última obra de Laporta, se convirtieron en el jardín del nuevo presidente.