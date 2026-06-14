Ferran Torres deja abierto su futuro en el Barcelona: «Yo me veo jugando mañana contra Cabo Verde»

Ferran Torres evitó hablar sobre su futuro y centró toda su atención en el debut mundialista de España ante Cabo Verde. El delantero dejó claro que ahora mismo sólo piensa en ayudar a la Selección desde la Kennesaw State University, campo base de los de Luis de la Fuente en Atlanta.

Preguntado por los rumores que le sitúan lejos del Barcelona y por si se ve jugando en el conjunto azulgrana la próxima temporada, respondió con una sonrisa. «Ni lo sé ni me importa. Lo importante es conseguir los tres puntos mañana y debutar de una buena manera». Y añadió: «Yo me veo jugando mañana el partido contra Cabo Verde».

El atacante aseguró encontrarse en un gran momento de forma. «Me encuentro bien, contento por cómo están yendo las cosas y con confianza para lo que viene». Sobre su posición favorita en el campo, Ferran fue claro: «Estando en el campo. Puedo jugar en las tres posiciones de arriba y ahí es el míster quien decide dónde quiere ponerme».

También rechazó la idea de que exista una única referencia dentro del vestuario. «Aquí hay 26 líderes y cualquiera puede dar el máximo nivel y ser titular. A partir de ahí, el míster decide. Todos seremos importantes».

Ferran destacó además la importancia de mantener un bloque consolidado. «Cuando llevas muchos años jugando con los mismos compañeros es un plus. Te sientes más cómodo y con más confianza».

Respecto al estreno mundialista, no escondió la trascendencia del encuentro. «Le damos la importancia que tienen todos los partidos. Te juegas mucho. El primer partido hay que empezar fuerte y marcando nuestro estilo».

El delantero también habló de la responsabilidad de portar el dorsal ‘7’ de España. «Siempre ha sido un número especial para mí. Lo llevaron referentes como David Villa o Álvaro Morata. Cuando lo cogí le mandé un mensaje para decírselo».

Por último, tuvo unas palabras para Ilia Topuria, que también afronta una cita importante este fin de semana. «Vamos a ganar los dos. Van a ser dos noches perfectas. Le mando mucho ánimo para esta noche».