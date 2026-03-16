Laporta unifica a la política catalana: de Esquerra a Aliança todos le felicitaron

Joan Laporta ha sido reelegido nuevamente como presidente del FC Barcelona tras vencer con contundencia en las elecciones a Víctor Font. El mandatario culé, que no accederá al cargo hasta el próximo 1 de julio, arrasó con un 68% de los votos a su favor, más que duplicando a su único opositor, que no pudo pasar del 29% de los votos. Pero para muchos, el gran reto de Laporta no fue salir reelegido, algo que se esperaba, sino unificar a la política catalana en el día de las elecciones: de Esquerra a Aliança todos le felicitaron.

La victoria de Joan Laporta en las elecciones a la presidencia del Barça fue un triunfo para muchos y es que, la escena política catalana aprobó y celebró el nuevo triunfo del ex presidente aunque éste tendrá que esperar al 1 de julio para tomar el control a pleno derecho. Laporta estará al frente del Barcelona hasta 2031.

Felicitem a @JoanLaportaFCB per la victòria presidencial del FC Barcelona. El Barça és i serà un club al servei de la nació catalana i la seva projecció internacional. Una institució que ha catalanitzat com poques el món esportiu i lúdic. Visca el Barça i visca Catalunya.💙♥️ — Aliança Catalana (@CatalunyaAC) March 15, 2026

El primero en manifestarse fue el partido político Aliança Catalana que lidera Sílvia Orriols. A través de sus redes sociales, el partido felicitaba a Laporta «por la victoria presidencial del FC Barcelona» y manifestaba que «el Barça es y será un club al servicio de la nación catalana y su proyección internacional». «Una institución que ha catalanizado como pocas el mundo deportivo y lúdico. Viva el Barça y viva Cataluña», sentenciaban en la red social X –antes Twitter–.

El Barça és un gran club, té un gran equip, una gran afició i un gran president. Felicitats @JoanLaportaFCB @FCBarcelona_cat — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) March 15, 2026

Fue escueto pero no dejó pasar la oportunidad tampoco Carles Puigdemont, que calificó a Joan Laporta como «gran presidente» antes de darle la enhorabuena por salir reelegido: «El Barça es un gran club, tiene un gran equipo, una gran afición y un gran presidente».

Enhorabona, president @JoanLaportaFCB, per la reelecció al capdavant del @FCBarcelona_cat. És un orgull poder comptar amb tu per presidir un club com el Barça, símbol d’identitat i de país. Amb tu, continuarem forjant aquest patrimoni de la catalanitat que es projecta al món.… pic.twitter.com/0pP7EUQMeC — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) March 15, 2026

«Enhorabuena, presidente Joan Laporta, por la reelección al frente del FC Barcelona», eran las palabras en las redes de Oriol Junqueras, de Esquerra Republicana, en favor y apoyo al presidente reelegido: «Es un orgullo poder contar contigo para presidir un club como el Barça, símbolo de identidad y país. Contigo, continuaremos forjando ese patrimonio de la catalanidad que se proyecta en el mundo».

Durante las votaciones fueron otros políticos y ex políticos los que mostraron su apoyo a Joan Laporta. El ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, fue uno de ellos, al que Laporta acompañó hasta la urna de votación.

Desde el Gobierno de España también le llegaron apoyos a Laporta, con el ministro de Cultura Ernest Urtasun, que llegó también a la mesa de urnas abrazado con el desde ya nuevo presidente blaugrana.

También estuvieron presentes en la reelección de Laporta otras caras de la política catalana, como el anterior líder de JxCat en el Parlament catalán Albert Batet o Joan Tardà, ex portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados.