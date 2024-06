Quién es Marc Cucurella: su familia, su pelo, cuánto cobra y en qué equipo juega

Marc Cucurella es una de las grandes novedades en la lista de España para la Eurocopa 2024. La baja de José Luis Gayà por lesión le abrió las puertas de la selección al lateral izquierdo del Chelsea, que ha sido la principal novedad en la alineación del debut de los de Luis de la Fuente contra Croacia. A su lado, siempre estará su pareja Claudia Rodríguez, sus tres hijos (Mateo, Río y Bella) y toda su familia. Profundizamos en la figura de Cucurella, titular este sábado contra la Croacia de Modric en la Eurocopa.

Marc Cucurella con España en la Eurocopa 2024

Marc Cucurella llega a la Eurocopa tras firmar una gran temporada con el Chelsea, donde ha sido titular indiscutible en su segunda temporada con el conjunto londinense. El lateral zurdo ha jugado 26 partidos en los que ha marcado un gol y repartido dos asistencias. Aunque, a priori, no era uno de los favoritos a entrar en la lista, la lesión de Gayà en el último partido de Liga con el Valencia, le abrió las puertas de la selección como premio a su buena temporada. El defensor fue la gran novedad del once de España en el primer partido de la Eurocopa contra Croacia.

Cuánto cobra Marc Cucurella

Marc Cucurella llegó al Chelsea en verano de 2022 y firmó un contrato hasta 2028. A sus 25 años, el ex canterano azulgrana cobra 9,1 millones de libras por temporada, que en euros equivalen a 10,76 millones por campaña, unos 896,6K mensuales. Esto convierte al lateral en uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla blue por delante de futbolistas como Thiago Silva o el ucraniano Mudryk.

La polémica con su pelo

Marc Cucurella es bastante famoso por su pelo. Su melena ha causado mucha polémica en la Premier. Los hinchas del Chelsea le tenían preparado un cántico el día de su debut con el club londinense: «Cucurella, he eats paella, he drinks Estrella, his hair is fucking massive (Cucurella, come paella, bebe Estrella, su pelo es jodidamente enorme)». Durante un derbi londinense contra el Tottenham, el jugador Cristian Romero agarró al español del pelo. Tuchel le defendió en rueda de prensa: «¿Desde cuándo se permite tirar del pelo a un rival?».

El árbitro no vio nada y no expulsó a Romero y poco después llegó el gol del empate del Tottenham. Cucurella fue tajante sobre este tema: «El vídeo es muy claro. No sé qué pasó con el árbitro. Me das una patada en la pierna, me tiras del pelo… Pero el árbitro no lo entendió. Es un error del árbitro o del VAR». «Fue una pugna en el campo. Hablé con él antes del partido y no tenía ningún problema. Fue solo una acción más del juego, pero fue importante porque pudo cambiar el resultado final», añadió.

«Es extraño, sólo recuerdo otra vez que un jugador hizo eso y fue en infantiles. Jugaba en la cantera con 12 años, pero desde entonces nunca había sufrido algo así», explicó un Cucurella, que tiene muy claro, tal como dijo en la BBC, que «nunca me cortaré el pelo. Este es mi estilo y voy a seguir así».

¿Dónde vive Marc Cucurella?

El lateral de 25 años vive en Londres junto a su pareja y sus hijos desde hace dos años, cuando cambió el Brighton por el Chelsea. De hecho, a Claudia, su novia, se le ha visto habitualmente en las gradas de Stamford Bridge apoyando al internacional español.

Cuánto pesa y su altura

A sus 25 años (nació el 22 de julio de 1998), el lateral de 1,72 metros de altura lleva ya siete años como futbolista profesional y hace cuatro de su debut como internacional con España. Con 66 kg de peso, Cucurella se ha convertido en un lateral muy versátil, y esto le ha llevado a volver a la selección española esta temporada.

El lateral fue convocado con la Roja por primera vez en 2020 tras la lesión de Gayà contra Holanda, que obligó al ahora jugador del Chelsea a abandonar la concentración de la sub-21 para los partidos contra Suiza y Alemania.​ No obstante, Cucurella tuvo que esperar hasta el año siguiente para debutar con España, haciéndolo el 8 de junio en un amistoso ante Lituania que ganaron por 4-0.

¿Quién es su novia y cuántos hijos tiene?

Marc Cucurella vive con su novia Claudia Rodríguez en Londres, junto a sus tres hijos: Mateo, de 5 años, Río, que tiene 3, y Bella, que ha cumplido su primer año de vida. Ella es una diseñadora española de 24 años y disfrutan juntos de su vida en común en la capital inglesa.

¿Dónde debutó Cucurella?

Marc Cucurella se formó en la cantera del Barcelona, pero debutó en Primera con el Eibar el 25 de septiembre de 2018, después de que el Barcelona le cediera al conjunto armero ese verano. Su buen rendimiento llevó al Eibar a hacer oficial la opción de compra del jugador por 2 millones de euros.