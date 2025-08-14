Atlético y Juventus abren negociaciones por Nico González

Lo avisábamos esta mañana: el Atlético y la sensación de que pasarán cosas todavía. No ha hecho falta esperar más que un par de horas. Según ha anunciado el periodista italiano Fabrizio Romano, están abiertas ya las negociaciones con la Juventus para el fichaje del extremo argentino de 27 años Nico González, que ya ha dado su ok al club rojiblanco. Ahora se discuten los términos del traspaso, después de que la Vecchia Signora haya rechazado en primera instancia un trueque con Nahuel Molina.

Estaba claro que la plantilla seguía incompleta, y más con la inminente salida de Carlos Martín al Getafe, y Nico González viene a cubrir la carencia de la banda derecha, donde Simeone sólo cuenta con su hijo Giuliano para ocupar la posición de extremo. Nico viene de hacer una mala temporada en la Juventus, con tres goles y dos asistencias en 1.764 minutos repartidos en 26 partidos de Liga, pero le avala su trayectoria anterior en la Fiorentina, donde se convirtió en uno de los mejores regateadores del torneo italiano. Casi 29 millones de euros pagó la Juve por un futbolista que antes de llegar a Italia había disputado 79 partidos en la Bundesliga con el Stuttgart.

Las posibilidades de que Nico González llegue al Atlético parecen bastante elevadas, así como tambíen hay muchas opciones de que éste no sea el último movimiento, ni de entradas ni de salidas. Simeone tiene muy claro cuáles son las carencias de su plantilla y así se lo ha hecho saber a Carlos Bucero, que aún debe buscar un central, un centrocampista y un delantero centro para dejar satisfecho a su entrenador.

Nico González, que se puede desenvolver en las dos bandas y que incluso, en caso de necesidad, podría actuar como delantero centro, ha sido 43 veces internacional con Argentina, con quien ha marcado seis goles. Su última participación con el campeón del mundo fue el pasado mes de junio ante Colombia. Disputó 45 minutos. Es uno de los aparentemente fijos en la lista de Scaloni de cara al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos del próximo verano.