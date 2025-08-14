El Atlético y la sensación de que pasarán cosas todavía

Con dos semanas de mercado por delante todavía, da toda la sensación de que pasarán cosas todavía en el Atlético. El club está pendiente de la situación de varios jugadores de la plantilla, cuyo futuro sigue en el aire, y en función de eso incorporará nuevos refuerzos al equipo. Simeone sigue queriendo un central, un medio y un delantero centro. El último nombre que ha sonado es el del portugués Otavio, actualmente en el Al-Nassr, pero que parece dispuesto a volver a Europa.

Giménez, Nahuel, Galán, Gallagher y Sorloth siguen teniendo su futuro en el aire por diferentes circunstancias. El central, inactivo desde el Mundial de clubes, maneja ofertas de Arabia; el lateral derecho continúa en el radar de la Juventus; el lateral izquierdo medita irse a otro equipo donde vaya a tener más minutos; el centrocampista inglés no acaba de entrar en los planes de Simeone y en su país no le faltan pretendientes y, finalmente, es de dominio público que Sorloth no es el delantero centro que más le llena al Cholo.

En este escenario, todo va a depender de las ofertas reales que le lleguen al club y, sobre todo, de la posibilidad de sustituir a cada jugador que se vaya por otro de igual nivel o superior. El último nombre que ha saltado a la palestra es el del veterano centrocampista portugués Otavio, que ha estado jugando hasta ahora en el Al Nassr, pero que quiere regresar a las Ligas más competitivas. Es un jugador que encaja en el perfil que busca el Atlético, pero de momento parece más una opción que otra cosa.

El gran sueño de Simeone es el centrocampista internacional del FC Barcelona Gavi, tal y como contó OKDIARIO, pero ésta es una posibilidad muy remota para la que deben darse muchas circunstancias favorables y que, además, sólo podría ejecutarse en las últimas horas de mercado si se diera la oportunidad. El Atlético planea pedir la cesión de Gavi jugando fuerte la baza del Mundial de Estados Unidos, competición a la que no podría llegar si no juega con asiduidad cada domingo. Es difícil, pero no imposible.