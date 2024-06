¿Cómo funciona el VAR en la Eurocopa?: las normas y las diferencias con la Liga

La Eurocopa 2024 tendrá su principal aliciente en las selecciones que disputan la competición y especialmente en algunas como es el caso de Francia, Inglaterra o, por supuesto, España, que tienen opciones de levantar el trofeo de campeón el próximo 14 de julio en Berlín. Sin embargo, el morbo y el interés también estará en los árbitros en liza y en una herramienta muy especial como el VAR, que en la Eurocopa de Alemania viene acompañado de unas normas específicas y de otras herramientas que también repasaremos en las siguientes líneas.

La labor arbitral es primordial en los partidos de alto nivel y asimismo, muy criticada, por protagonistas y seguidores en pleno partido. Los aficionados al fútbol ya se han acostumbrado a que el VAR dicte sentencia en las acciones más polémicas de los partidos y en la Eurocopa 2024, como sucede en la Champions League a nivel de clubes y también en la Liga EA Sports, siempre con reticencias, en España, volverá a ser muy relevante.

Cualquier acción que pueda marcar la diferencia, en forma de una tarjeta roja, un gol anulado por fuera de juego o un penalti a favor o en contra de una selección favorita levantará sospechas, vencedores y vencidos y por ello es muy importante saber cómo funciona el VAR en esta Eurocopa 2024, porque, además, viene con innovaciones y novedades para apuntar.

Así funciona el VAR en la Eurocopa 2024

Tres años después de la edición de 2021, el VAR llega y repite en una Eurocopa, en este caso la de Alemania, donde tendremos novedades a tener en cuenta y que repasamos a continuación. El balón oficial con el que se jugarán los partidos vendrá con una conexión con el sistema de vídeo arbitraje, que además introduce el polémico fuera de juego semiautomático y también la tecnología de gol. Todos estos elementos se verán por primera vez en la historia de las Eurocopas y, en el caso de España, será una novedad para los espectadores que vayan a ver en directo por TV los partidos.

Como ya se sabe, el VAR es una herramienta que se ha introducido en el fútbol para que intervenga sólo en los supuestos más relevantes de un partido y que, en la medida de lo posible, retrase lo mínimo el juego efectivo. Los árbitros siguen siendo los que tienen la potestad y la decisión final, si bien será habitual en los encuentros de la Eurocopa, ver al colegiado principal acudir a la pantalla para ver una acción repetida en vídeo. En esto, el sistema no cambia nada en comparación con lo que vemos día a día en la Champions, la Europa League o la Liga.

Las novedades del VAR en la Eurocopa

El hecho de que el balón de los partidos tenga sensores de movimiento aportará datos en tiempo real con cada toque de balón. El uso relacionado al VAR se dará en acciones concretas, caso de penaltis, fueras de juego o manos, en los que se podrá comprobar de manera más ágil si se ha cometido una infracción que deba instar al árbitro correspondiente a cambiar la acción.

El VAR contará con una sede concreta para la Eurocopa 2024, que estará en Leipzig, en un International Broadcast Centre desde el cual actuarán para dictaminar las decisiones de todos los partidos, que se celebran en diferentes estadios y sedes. En cada duelo, además del conocido árbitro VAR, habrá dos asistentes, también llamados AVAR, y tres operadores de vídeo para que la visualización de las jugadas polémicas sea lo más rápida y precisa posibles.

Los otros sistemas de ayuda arbitral

Ojo de Halcón y tecnología de gol

En la Eurocopa 2024 tendremos sistema de ojo de halcón, que tiene la capacidad de comprobar, en milisegundos, si un gol polémico, conocido como gol fantasma, es válido o no. Esta herramienta es muy conocida en España por su ausencia, debido a la decisión del presidente de la Liga, Javier Tebas, de no optar por su compra, pero en otras competiciones sí existe y ha demostrado su utilidad. Con un número importante de cámaras situadas estratégicamente por el campo, se capturan imágenes del balón durante el juego y en el momento concreto en el que ha cruzado la línea de gol o no.

Fuera de juego semiautomático

También llamado SAOT, es el Sistema de Asistencia al Fuera de Juego que imperará en la Eurocopa 2024, para intentar que el VAR pueda determinar las infracciones de este tipo con la máxima precisión y rapidez, para que el juego efectivo sea mayor y de mayor calidad. Hay diez cámaras instaladas en los estadios de la Eurocopa 2024, con 29 puntos monitorizados en el cuerpo de cada jugador. Trabajará de la mano de otro sistema el Connected Ball en el que el balón tiene un sensor en el que se podrá dirimir el punto de contacto exacto del balón en el momento en el que un jugador está o no en posición de fuera de juego.