Quién es David Raya: de dónde es, su familia, equipos y cuánto cobra

David Raya (Barcelona, 1995) está en la Eurocopa después de consagrarse como uno de los mejores porteros de la Premier League en el Arsenal de Mikel Arteta. El portero catalán llegó a la selección de la mano de Luis Enrique y con Luis de la Fuente se ha convertido en el suplente perfecto de Unai Simón que garantiza seguridad en la portería de España en caso de que el meta titular no pueda estar disponible.

David Raya se formó en las categorías inferiores del Cornellá y pronto puso rumbo a Inglaterra para labrarse una carrera como portero. En 2012 se incorporó a las categorías inferiores del Blackburn Rovers, fue cedido al Southport y tras consagrarse como portero titular en Blackburn, en la temporada 2019 fichó con el Brentford, club con el que ascendió a la Premier League. Ahí se produjo su llegada a la selección y su posterior fichaje por el Arsenal como cedido por 3 millones. Este verano el equipo inglés hará efectiva la opción de compra por 31 kilos.

David Raya en la Eurocopa 2024

David Raya está en la Eurocopa como teórico suplente de Unai Simón pero podría tener minutos en el duelo contra Albania si España vence a Italia y logra la clasificación matemática para los octavos de final. Antes del duel del próximo jueves contra el combinado italiano, el portero catalán concedió una entrevista a OKDIARIO en la que habló sobre las opciones de la selección en el torneo que se está disputando en Alemania.

Cuestionado sobre las posibilidades de ganar la Eurocopa, David Raya respondió que: «Yo creo que sí. Venimos a competir y a intentar hacerlo lo mejor posible. Sólo puede ganar uno, pero tenemos un grupo muy bueno con jugadores élite. Estamos muy unidos y podemos llegar muy lejos». «Muy feliz y orgulloso de poder representar a mi país. Poder estar aquí es un sueño. Doy el máximo en todos los entrenamientos e intento sumar lo máximo para el equipo», dijo sobre su papel en el equipo.

¿De dónde es David Raya?

David Raya nació en Barcelona el 15 de septiembre de 1995 y desde joven militó en las categorías inferiores del Cornellá. «Me considero español y después catalán. He nacido en España y también soy catalán. Estoy orgulloso de ser español y también de haber nacido en Barcelona. Es compatible y hay que asumirlo con normalidad», dijo en declaraciones a este periódico.

En qué equipos ha jugado

David Raya llegó a la cantera del Cornellá en categoría prebenjamín y a los 16 años despertó el interés del Blackburn Rovers, club que le fichó por 10.000 euros para su equipo juvenil. Después paso seis meses como cedido en el modesto Southport y a su regreso al Blackburn ya se confirmó como titular. En 2019 se incorporó al ambicioso proyecto del Brentford y tras ascender a la Premier este pasado 2023 el Arsenal de Mikel Arteta pidió su cesión a cambio de 3 millones que se convertirán en 31 kilos este verano cuando haga efectiva la opción de compra.

Sobre un posible regreso a España, en su entrevista con OKDIARIO afirmó que: «Como nunca he jugado en la Liga española, pues, volver no sería volver. Volver a casa, en algún momento, sí. No cierro ninguna puerta. Ahora mismo estoy muy contento en la Premier. A ver qué pasa este año, si sigo en el Arsenal o no. Hay que ver. Pero claro que me gustaría jugar en casa algún día».

Sus padres y su novia

David Raya sale con la modelo Tatiana Trouboul. Tiene dos padres y un hermano mayor que le inculcó la pasión por el fútbol. Su familia fue muy importante en la carrera del portero ya que desplazó con él a Inglaterra para acompañarle en sus primeros pasos como futbolista. Tras su fichaje por el Arsenal se hizo viral un vídeo de su abuelo Joaquín en la presentación del equipo gunner.

Cuánto cobra como portero

No hay cifras oficiales del salario de David Raya pero éste subió de forma considerable tras ascender con el Brentford a la Premier League. En su primer año como cedido en el Arsenal en su día se especuló con un salario de 4 millones brutos por temporada, que todo hace indicar que el contrato será revisado una vez se haga oficial que el Arsenal activa la opción de compra estipulada en 31 millones.