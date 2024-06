David Raya: «He picado mucha piedra para estar aquí»

Hay futbolistas que son auténticos currantes del balompié. A los que nadie les ha regalado absolutamente nada y que se han tenido que hacer a ellos mismos para llegar a la élite más absoluta. Este es el caso de David Raya, que durante la concentración de España en Alemania para disputar la Eurocopa atiende a OKDIARIO y destaca lo mucho que ha tenido que esforzarse para ser ahora el mejor portero de la premier e internacional español.

David Raya no duda en dar las gracias a Luis Enrique, que fue el que apostó por él cuando era portero del Brentford: «Le agradezco mucho que me diese la oportunidad. Sobre todo de poder venir y debutar». Además, no duda en dejar claro que «el esfuerzo ha valido la pena» y que ha «picado mucha piedra para estar aquí».

David Raya se formó en las categorías inferiores del Cornellá. En 2012, con 16 años, hizo la maleta para irse a Inglaterra y pasar a formar para formar parte del equipo sub-18 del Blackburn Rovers. En 2014, se marchó cedido durante cinco meses al Southport, equipo de la quinta división. En abril de 2015 debutó con el Blackburn en el triunfo 3-0 de su equipo sobre el Leeds United y renovó por tres temporadas. Un año después, ampliaría su contrato por un año más, hasta 2019.

En la temporada 2019-2020 fichó por el Brentford y alcanzó la final de los playoffs por el ascenso a la Premier League, en la que perdieron por 2-1 frente al Fulham. En el curso siguiente volvieron a jugar el partido que decidía la tercera y última plaza de promoción a la máxima categoría del fútbol inglés, logrando esta vez el ansiado ascenso.

Con el Brensford​ disputó dos temporadas en la Premier League, lo que le valió en marzo de 2022 la llamada de España, cuando Luis Enrique era seleccionador. Debutó el 26 de marzo ante Albania en el RCDE Stadium, jugando los 90 minutos y con resultado final de 2-1 para España.

Este curso ha brillado en el Arsenal, donde ha sido el jefe de la portería de los de los de Arteta. Ha debutado en Champions y fue nombrado mejor portero de la Premier League. Ahora, tiene el premio de formar parte de España en la Eurocopa. Y todo, a base de mucho trabajo y sacrificio.