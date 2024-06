David Raya ha sido nombrado esta temporada el mejor portero de la Premier League y a día de hoy está concentrado con la selección española para la disputa de la Eurocopa. Precisamente en Donaueschingen, campo base de España en el corazón de la Selva Negra de Alemania, atiende Raya a OKDIARIO en una entrevista de lo más completa, donde el guardameta no se guarda nada. Incluso habla de su futuro en el Arsenal y lo deja en el aire.

«Como nunca he jugado en la Liga española, pues, volver no sería volver. Volver a casa, en algún momento, sí. No cierro ninguna puerta. Ahora mismo estoy muy contento en la Premier. A ver qué pasa este año, si sigo en el Arsenal o no. Hay que ver», señaló David Raya en OKDIARIO. El portero español no cerró la puerta a una posible salida del Arsenal, incluso este verano.

«Claro que me gustaría jugar en casa algún día», afirmó con rotundidad el actual portero del Arsenal en la entrevista concedida a este periódico en la concentración de la selección española en Alemania. David Raya tiene claro que en algún momento volverá a vivir en España tras doce años en Inglaterra, ya que se fue allí con apenas 16 años. Jugar en la Liga española será realidad. Los tiempos ya se verán.

Lo que queda claro es que el futuro de David Raya queda en el aire. Será un verano movido por las oficinas del Arsenal. El guardameta español ha sido nombrado el mejor portero de la Premier League esta temporada y a día de hoy está muy cotizado. Seguro que ofertas no le van a faltar.

Un currante bajo palos

Un portero que siempre ha tenido que luchar mucho para llegar hasta donde ha llegado. Titular en un Arsenal candidato a la Premier League y con peso en Champions League, y convocado por Luis de la Fuente en una Eurocopa. Su cartel en Europa en estos momentos es más cotizado que nunca en su carrera deportiva.

«Eso siempre pasa tanto en Inglaterra como en todos los países. No me considero un portero muy alto. Pero tampoco me considero un portero muy bajo. La gente dice que los porteros altos van mejor por arriba y tienen mayor alcance de paradas, pero yo creo que los números sobre, por ejemplo, los centros, no hay portero con más porcentaje de centros que yo. Está más en la mentalidad. La verdad que sí que me han mirado con recelo. Al principio me decían que era muy bajito y que no iba a llegar. A mí me gusta callar bocas. Mi mentalidad es querer mejorar en todos los aspectos. Pero es un aspecto que no me incomoda para nada», valoró el portero español.

«Mi familia para mí lo es todo. Me ha ayudado muchísimo desde muy pequeño, tanto mi abuelo como mis padres y mis hermanos. Mi abuelo me llevaba a entrenar cuando era pequeño a Cornellá y mi familia igual. Y Goku está muy bien. Ahora está con mi chica en casa, en Barcelona. Es famoso la verdad», culminó David Raya en OKDIARIO.