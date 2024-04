La Liga hace un ridículo mundial sin tecnología de gol y Tebas lo justifica con recortes de prensa

Javier Tebas ha vuelto a la carga durante el Clásico de la Liga EA Sports para tratar de justificar que su competición no tenga aplicada la tecnología de gol. El presidente de la patronal ha aparecido en redes con mensajes en los que muestra fallos que ha dado esa tecnología a lo largo de los años, citando incluso errores de 2016 y 2018. Todo, tras el no gol concedido a Lamine Yamal en el Clásico, puesto que al no tener el conocido como Ojo de Halcón, no pudo comprobarse claramente si el balón acaba dentro de la portería de Lunin o no.

El ridículo de la Liga era histórico después de que no se pudiera comprobar de forma clara si el balón de Yamal entraba por completo en la portería o no. Todo por no haber una cámara que mostrara claramente la línea de gol desde los dos ángulos ni tampoco una cenital en la que se pueda apreciar. En la toma más clara que consiguieron analizar desde el VAR, parece que no entra, pero no se pudo tomar una decisión al no estar completamente seguros, por lo que prevaleció la decisión inicial de Soto Grado.

El colegiado, guiado por su asistente, decidió que el balón no había rebasado por completo la línea de gol. Una decisión que, al no poderse comprobar al 100%, dejó nuevamente en evidencia a la competición. De todas las grandes ligas de Europa, la española es la única en la que no hay tecnología de gol. Incluso hasta la Serie B –Segunda División de Italia– la tiene.

Su coste es de 2,5 millones de euros, una cifra insignificante para una competición que ingresa 3.000 millones de euros al año. Sin ir más lejos, el sueldo de Javier Tebas, incluyendo los bonus, se acerca a los cinco millones de euros por temporada. Pese a esas cifras, una década después de que la Premier League incorporase la herramienta de gol, la liga española continúa sin hacerlo.

Tebas justifica la ausencia de tecnología de gol

Ante la cantidad de críticas recibidas, Javier Tebas salió al paso de manera inminente. El presidente de la Liga tardó apenas minutos en recopilar una serie de recortes de prensa, algunos de 2016 y 2018, para justificar la ausencia de la tecnología de gol en su competición. En el descanso del Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, el mandatario escribía en sus redes sociales sobre lo sucedido, aportando varias noticias publicadas en las que se hablaba de los errores de dicha tecnología.

«Sin comentarios», decía Tebas ante las críticas recibidas. El presidente de la Liga utilizaba recortes de prensa en los que se hablaba de fallos en las cuatro grandes ligas europeas que cuentan con el Ojo de Halcón. Los titulares que recoge el jefe de la patronal de nuestro fútbol son los siguientes: La tecnología del ‘Ojo de halcón’ tuvo su primer error en Italia al validar un gol; El VAR salvó el mayúsculo error de la tecnología de gol en Alemania: ¿cómo pudo verla dentro?; Escándalo en la Premier: la tecnología falla y quita un gol y Francia suspende la tecnología de gol por errores «graves».