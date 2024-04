Vinicius empató el Clásico para el Madrid en el primer penalti en contra del Barça en toda la Liga

Vinicius marcó el gol del empate para el Real Madrid en el Clásico de Liga tras anotar un penalti que previamente había cometido Pau Cubarsí sobre Lucas Vázquez. El delantero brasileño asumió los galones y fue el encargado de lanzar la pena máxima, que había sido muy clara, y empató el duelo entre Real Madrid y Barcelona en el Santiago Bernabéu.

El gol de Vinicius llegó en el minuto 17. Pau Cubarsí derribó a Lucas Vázquez en el área y el árbitro Soto Grado no dudó en pitar penalti. Era muy claro. El jugador gallego del Real Madrid se internó en el área y Cubarsí tuvo que derribarle para que no creara una acción de peligro. El penalti fue muy claro y Soto Grado lo señaló. Vinicius lanzó la pena máxima y anotó sin problemas el que fue el tanto del empate en el Bernabéu.

Este penalti pitado a favor del Real Madrid en el Clásico fue el primero en contra del Barcelona en toda la Liga actual. Han tenido que pasar 32 jornadas para que el conjunto entrenado por Xavi Hernández supiera, lo que es que le pitaran un penalti en contra.

A estas 32 jornadas de la Liga actual se le suman las dos últimas de la liga anterior, ya que el último penalti en contra del Barcelona en Liga fue ante el Real Valladolid el 23 de mayo de 2023, en un encuentro en el José Zorrilla correspondiente a la 36ª jornada. En ese momento el Barcelona ya había ganado la Liga.

Christensen adelantó al Barcelona

En ese momento del gol de Vinicius, que fue en el minuto 17, llegó con 0-1 en el marcador. Andreas Christensen fue el encargado de abrir el marcador en el Clásico, con un gol polémico, puesto que se apoyó en Toni Kroos y le impidió saltar. Ni César Soto Grado, que estaba justo enfrente de la acción, ni José María Sánchez Martínez desde el VAR vieron nada punible en esa acción y el tanto del Barcelona subió al marcador en el minuto 6.

Sin embargo, la acción no dejaba lugar a dudas: el mediocentro culé se apoya con sus dos manos sobre los hombros del alemán para cabecear el balón y no le deja saltar. Unos minutos después llegó el gol de Vinicius de penalti en el Clásico. Además, después de esta jugada, el Barcelona pidió un gol de Lamine Yamal que no llegó a entrar en la portería de Lunin, que sacó el balón en la misma línea. Durante varios minutos desde el VAR midieron si el esférico había entrado en un gol fantasma.

Real Madrid y Barcelona se miden este domingo en el Santiago Bernabéu en el Clásico del fútbol español correspondiente a la 32ª jornada de Liga. Los de Ancelotti llegan a este partido con ocho puntos de ventaja sobre el Barcelona, que tiene en este encuentro la última oportunidad para intentar pelear el título de Liga. Mientras el Real Madrid se clasificó para las semifinales de la Champions, el Barcelona cayó ante el Paris Saint-Germain, todo ello jugado esta última semana.