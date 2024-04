Otro año más el Real Madrid salva a la Liga devaluada de Tebas

A España sólo le queda ya un representante futbolístico en competiciones europeas. Y es el Real Madrid. Como en los últimos años, el equipo blanco es el que salva a la Liga devaluada de Javier Tebas, una liga que ha perdido por completo toda fuerza en Europa y de la que sólo destaca el Real Madrid, único equipo español que a la hora de la verdad compite en la Champions League y da la cara por el fútbol español.

Con las eliminaciones de Atlético de Madrid y el Barcelona, toda la presión de salvar al fútbol español estaba en el Real Madrid. Y los de Ancelotti cumplieron. Otra temporada más estará en semifinales, ronda que ha alcanzado en 12 de los últimos 14 años. El Real Madrid es el equipo más consistente de toda Europa y el único que salva a la Liga española, que este año tocó fondo en competiciones europeas.

No es que ya sólo quede el Real Madrid en Champions League, sino que es el único representante español en las tres competiciones europeas. La temporada continental para los equipos de la Liga ha sido muy mala, pese a los intentos de Javier Tebas por edulcorar la trascendencia del fútbol patrio. En un curso futbolístico con ocho equipos en Europa, uno llega a semifinales, que es el mismo que los últimos años.

En Champions, Real Madrid, Atlético y Barcelona llegaron a cuartos, pero sólo el equipo campeón de la competición 14 veces llega a semifinales. Antes se quedaron por el camino la Real Sociedad, que fue eliminada por el Paris Saint-Germain en octavos, y el Sevilla, que hizo una muy mala primera fase y quedó cuarto en su grupo.

Fracasos en Europa League y Conference League

En Europa League, la segunda competición por importancia del fútbol europeo, tuvo la Liga dos representantes. Uno, el Betis, cayó en la fase de grupos incapaz de superar al Sparta de Praga checo y al Rangers de Glasgow escocés. Se fue a Conference League. El otro, el Villarreal, sí fue campeón de grupo, pero en la primera eliminatoria fue goleado por el Olympique de Marsella en la ida (4-0) y el intento de remontada en la vuelta (3-1) se quedó en eso, en intento.

Por su parte, en la Conference League, el tercer torneo continental, Osasuna fue eliminado en la previa por el Brujas belga, por lo que la Liga no tuvo ni representantes en este torneo. Lo tuvo cuando cayó rebotado el Betis de Europa League, pero en la primera ronda del equipo sevillano en Conference cayó ante el Dinamo de Zagreb croata.

Es uno de los peores años de los equipos de la Liga en su conjunto en Europa y eso provoca que en una temporada en la que se daba una plaza extra a dos ligas para la próxima Champions, España se vaya a quedar fuera y por mucha distancia. Esas plazas son ahora de Italia y Alemania y España no tiene opciones por el poco nivel de sus equipos en competiciones europeas. Es aquí donde se ve el nivel de una Liga en su conjunto y el torneo que dirige Javier Tebas ha fracasado.

El Real Madrid salva el discurso de Tebas

Sólo el Real Madrid se salva de este mal año en Europa. Se podría decir que el Real Madrid va por libre, que trasciende lo que es la liga española. Pero como es representante de esta liga, al final acaba salvando al torneo, siendo el único que llega lejos, en algo que continuamente se repite. Porque que el Real Madrid sea el único en semifinales de la Copa de Europa no es nuevo.

El año pasado, en la temporada 22-23, el equipo blanco volvió a ser el único representante español en esta ronda, aunque el Sevilla sí se metió en las semifinales de la Europa League, torneo que acabó ganando. En la temporada 21-22, el Villarreal acompañó al Real Madrid en las semifinales. El equipo castellonense un año antes ganó la Europa League y en Champions, el Real Madrid volvió a ser el único representante de España.

Existe un denominador común: el Real Madrid no le falla a la Liga. Y en una temporada tan mala de los equipos de la Liga en Europa, vuelve a ser el Real Madrid quien salva el producto español, el producto de la Liga que está más devaluado que nunca y que si no es por el Real Madrid desde hace años no tendría representantes en las semifinales de la Copa de Europa.