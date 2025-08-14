Málaga congela las licencias para nuevas viviendas turísticas: ni una más durante un máximo de 3 años

El Ayuntamiento de Málaga aprobará este jueves en una junta de gobierno local una moratoria a las viviendas turísticas de un máximo de tres años para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y regular el uso turístico y residencial con el fin de adaptarlo a la nueva situación social y económica de la ciudad.

El alcalde, Francisco de la Torre (PP), anunció este miércoles la medida, la tercera desde 2024 para limitar los alojamientos turísticos. El primer edil remarcó la necesidad de abrir «un periodo de reflexión y trabajo sosegado» que compatibilice el turismo, motor económico y de empleo, con el derecho a la vivienda.

La medida se ampara en el artículo 6.2 del Decreto-ley andaluz 1/2025 y declara que concurren razones imperiosas de interés general y que el uso residencial no habilita por sí mismo destinar una vivienda a alojamiento turístico. El acuerdo se trasladará a la Junta para que garantice su eficacia e impida la inscripción previa en el registro.

La modificación del PGOU en materia turística es la tercera fase del plan municipal. En junio de 2024 el Ayuntamiento vetó el alta de nuevas viviendas de uso turístico (VUT) que no tuvieran entrada y servicios independientes del resto del bloque.

En la segunda fase, vigente desde enero, se prohibió inscribir nuevas VUT en 43 barrios de la ciudad donde superaban el 8 % del parque residencial. No obstante, la presión sigue creciendo: ya son 53 barrios (el 16,7 % de todos los residenciales) y otros 29 rondan ese umbral.

Según el alcalde, las medidas previas han frenado el ritmo, pero menos de lo esperado. El alta de nuevas VUT en Málaga sigue subiendo (+3,8 %), aunque a menor ritmo de la provincia (+10,5 %) y Andalucía (+11,5 %).

En los últimos meses, el Ayuntamiento ha pedido a la Junta que «desregistre» –anule la inscripción– de más de 1.000 VUT que incumplen el acceso independiente o se ubican en zonas saturadas. En julio había en Málaga más de 12.700 VUT registradas, pero se comercializaban unas 8.600. El alcalde atribuye la diferencia a que no todas están en plataformas ni activas de forma continua.

La suspensión de nuevas autorizaciones, hasta que se apruebe la reforma del PGOU –el vigente es de 2011–, busca evitar efectos colaterales indeseados del turismo pese a su peso «fundamental» en la economía malagueña, ha argumentado De la Torre.

Sobre la proliferación de viviendas turísticas, el alcalde sostiene que no han generado un problema «por sí mismas», sino también la ley estatal de arrendamientos, que a su juicio «no da seguridad al propietario» y desvía la oferta de larga estancia hacia la corta, con mayores ingresos y cobro «casi por adelantado».

El alcalde ha reivindicado la labor municipal para regular las VUT. «Estamos haciendo todo lo que hay que hacer: parar, templar, estudiar y reflexionar», ha subrayado. También ha vuelto a defender la aprobación de una tasa turística, que «no perjudica al turismo», pero que requiere «un marco legal, sea nacional o autonómico». Por último, De la Torre ha recordado que Cataluña y Baleares ya la aplican y que extenderla al resto de España ayudaría a «defender la imagen del turismo.