Durante el pesaje oficial de UFC Vegas 109, la luchadora Angela Hill vivió un curioso momento Justo antes de subir a la báscula, se dio cuenta de algo y tuvo que arregarlo Todavía llevaba los protectores mamarios de silicona dentro del sujetador

Durante el pesaje oficial de UFC Vegas 109, la luchadora Angela Hill vivió un momento tan inesperado como gracioso que terminó siendo viral en las redes sociales. Justo antes de subir a la báscula, se dio cuenta de que todavía llevaba los protectores mamarios de silicona dentro del sujetador. Para marcar su peso real, se los quitó y los entregó Hill entre risas y con un poco de vergüenza, mientras el público y los presentes no podían evitar sonreír ante la escena.

Lejos de tomárselo mal, Angela Hill reaccionó con su característico sentido del humor. Incluso bromeó en redes diciendo que había encontrado «la forma más rápida de perder seis libras en dos segundos». La anécdota la convirtió en protagonista del pesaje, y aunque días después perdió por decisión unánime frente a Iasmin Lucindo, sigue dando que hablar por ese vídeo que no para de circular por las redes.