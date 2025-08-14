Soy peluquera y este acondicionador de Mercadona es mucho mejor que otras marcas para cuidar tu pelo en verano

El verano es una de las épocas más duras para el cabello. El sol, el cloro de la piscina, la sal del mar y hasta el uso frecuente de secadores o planchas pueden acabar dañando incluso las melenas más cuidadas. Y si además llevas el pelo teñido, con mechas o decolorado, los efectos pueden ser aún más visibles: color apagado, puntas abiertas, encrespamiento. Es algo de lo que casi nadie escapa, de modo que se hace necesario buscar buenos productos para el cuidado capilar y parece que uno de los mejores lo tenemos en Mercadona, en forma de acondicionador.

Muchas peluqueras insisten en lo importante que es mantener una buena rutina capilar durante los meses de calor. Pero no hace falta gastarse una fortuna ni recurrir a tratamientos complicados. A veces, productos sencillos y bien formulados pueden marcar la diferencia. Y en este caso, uno de esos productos viene de la mano como decimos, de Mercadona. Hablamos del acondicionador instantáneo Maracuyá de Deliplus, una opción muy completa y económica que ha sorprendido a más de una profesional del cabello por sus resultados. Su fórmula ligera, su facilidad de uso y su capacidad para proteger el pelo lo convierten en un aliado perfecto para este verano. Te contamos por qué merece la pena tenerlo siempre a mano.

El mejor acondicionador de pelo está en Mercadona

Cuando pensamos en protegernos del sol, lo primero que se nos viene a la cabeza es la piel. Pero el cabello también sufre, especialmente si está tratado químicamente. Para evitar esto, nada como elegir el acondicionador Maracuyá de Deliplus que en su fórmula contiene Benzophenone-4, un filtro UV que actúa como escudo frente a los rayos solares. Esto ayuda a mantener el color por más tiempo, evita el resecamiento y previene la pérdida de brillo. Es un detalle que muchas personas pasan por alto y que, sin embargo, marca una gran diferencia en verano.

Desenreda sin esfuerzo y deja el pelo suave y brillante

Pero no sólo eso. Uno de los mayores puntos a favor de este acondicionador es su formato en spray sin aclarado. Basta con pulverizar sobre el cabello húmedo o seco para notar el cambio al instante. La clave está en ingredientes como el Trimethicone, una silicona ligera que suaviza la fibra capilar, facilita el peinado y además actúa como protector térmico. Esto significa que también estarás cuidando tu melena cada vez que uses secador o plancha, algo muy útil en el día a día.

Nutrición ligera que no apelmaza

El acondicionador incorpora también extracto de semilla de girasol, rico en vitamina E, ideal para hidratar en profundidad sin dejar sensación grasa. Este componente ayuda a retener la humedad, especialmente en ambientes secos o si pasas mucho tiempo al aire libre. El resultado es un pelo más sano, con movimiento natural y un aroma tropical delicioso que dura horas. Además, al no necesitar aclarado, es perfecto para llevar contigo y reaplicar cuando lo necesites.

Fácil de usar, apto para toda la familia

Su formato práctico hace que sea ideal no solo para adultos, sino también para niños. Desenreda sin tirones, evita el llanto tras la playa o la piscina y puede usarse tantas veces como quieras a lo largo del día. En cabellos muy secos o castigados, puedes combinarlo con un sérum o unas gotas de aceite en las puntas, pero incluso por sí solo, cumple de sobra su función.

Una gama que huele a verano por muy poco

Este acondicionador forma parte de una línea limitada con aroma a maracuyá, que incluye también un exfoliante corporal y un aceite iluminador para la piel. Todos tienen precios muy asequibles, pero el spray capilar es sin duda el más completo. Con un precio de 2,15 euros por 250 ml, ofrece mucho más de lo que cabría esperar en su gama. No solo por su formulación inteligente, sino por lo bien que funciona en el día a día. Es, sin duda, uno de esos descubrimientos que las peluqueras no dudarían en recomendar.

Perfecto para llevar siempre contigo

En la mochila del gimnasio, en la bolsa de playa o incluso en el cajón del trabajo si sueles mojarte el pelo al mediodía. Este spray capilar de Deliplus ya se ha convertido en un básico de verano que encaja en cualquier rutina sin complicaciones. Aplicarlo tras cada lavado o incluso sobre el cabello seco durante el día puede marcar la diferencia entre un pelo apagado y uno que se mantiene bonito, suelto y cuidado.

En conclusión, con una fórmula eficaz, un precio imbatible y un resultado más que notable, el acondicionador instantáneo Maracuyá de Deliplus es uno de esos productos que demuestran que no siempre lo más caro es lo mejor. Si este verano quieres proteger tu melena sin complicarte la vida, puede que acabes tan convencida como muchas peluqueras que ya lo recomiendan con los ojos cerrados.