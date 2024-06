Los secretos del éxito de Marc Cucurella

Marc Cucurella es la sensación de una España que está deslumbrando en esta Eurocopa. Nadie sabe hasta dónde llegarán los chicos de Luis de la Fuente en el torneo, pero lo que sí parece evidente es que el combinado nacional dejará muy algo en nombre del país y que jugadores como el lateral izquierdo saldrán tremendamente reforzados del torneo.

Cucurella, Cucu como llaman en el vestuario, su entorno y una grada española que no dudó en corear su nombre en Gelsenkirchen, dio una exhibición ante Italia. Si frente a Croacia, siendo la principal novedad del once, estuvo bien salvando, por ejemplo, un gol en la línea y conteniendo a los atacantes balcánicos, contra el combinado transalpino bordó el fútbol y rayó a un nivel superlativo.

El internacional español acertó los 51 pases que dio, ganó 10 duelos, hizo siete recuperaciones de balón, ejecutó cinco despejes y fue regateado en cero ocasiones. Una barbaridad de partido. «Le conozco muy bien y sé lo que me puede dar. Es un jugador magnífico. Nuestra fuerza radica en el grupo, un grupo insaciable que quieren hacer algo importante», aseguró De la Fuente tras el encuentro.

En el día después, los que mejor le conoces, como es Aleix Piqué, quien le representa desde hace 12 años y uno de los culpables -en el mejor sentido de la palabra- de que el Cucurella sea jugador del Chelsea e internacional español, charla con OKDIARIO para profundizar más sobre un futbolista que podría ser uno de los grandes desconocidos para muchos hasta el punto de poner en debate su presencia en la lista de 26 y que, tras dos partidos, se ha convertido en la sensación de España.

Piqué pone en valor el espíritu de superación y la valentía de un Cucurella que desde que el Barcelona decidió no contar con él no ha dejado de tener. «Esa garra que tiene es la que le ha permitido tirar siempre hacia adelante», explica. Además, deja claro que todas las decisiones que se han tomado en su carrera, todavía corta, ya que tan sólo tiene 25 años, han sido con una idea clara de progresar y tras meditarlo mucho.

«Cucurella no fue al Eibar por ir al Eibar o se decantó por el Getafe por ser la primera opción. Todo tiene un motivo. Al igual que cuando fichó por el Brighton, donde iban a apostar por él de lateral izquierdo y esto iba a potenciar su fútbol», comenta.

Piqué también ve reflejada su entereza y personalidad en estos dos años en el Chelsea, donde no ha tenido un camino de rosas: «En Londres ha tenido un par de años complicados, con cambios de entrenadores y una dinámica no muy buena de resultados. También ha sufrido un par de lesiones. Esta temporada empezó sin contar, no jugó durante seis partidos, pero continuó trabajando hasta alcanzar su mejor momento, pero le llegó una lesión. Eso sí, en vez lamentarse se centró en ponerse fuerte lo antes posible. Y luego, termina llegando la llamada de España y ahora es titular».

«No obstante, no debemos de olvidar que el lateral más caro de la historia. El Chelsea pagó 75 millones de euros, un sobrecoste que también han sufrido otros jugadores, pero hay que dejar claro que ellos no son los máximos responsables del rendimiento deportivo del equipo o de no meterse, por ejemplo, en la Champions», añade.

La importancia de De la Fuente

Para Cucurella, De la Fuente es su entrenador más especial. El seleccionador tiene fe ciega en un jugador que le responde siempre dentro del terreno de juego. «Fue uno de los jugadores más criticados, pero porque nadie le conoce. Lo hacen ahora. Esto va a ser muy importante en su carrera porque le van a conocer de verdad. Esta Eurocopa va a ser una carta de escaparate brutal», asegura su representante.

De la Fuente valora todo lo que le da dentro y fuera del campo. «Es un trabajador incansable. Cuida todos los aspectos para poder ver esta versión de él en estos momentos. Cada vez es algo más normal y Cucurella siempre lo da todo», aseguran los que le ven trabajar en el día a día. Pero fuera del terreno de juego, también destacan su carácter y su facilidad para hacer piña dentro del vestuario.

El arrepentimiento del Barcelona

«El entorno del Barcelona se sigue lamentando de como se dejó escapar a Cucurella, ya que estaba llamado a ser el heredero de Jordi Alba. También se arrepienten por el dinero que ha movido», comenta. «Apostaron por Junior, que no salió bien, y comenzó el debate», asegura Aleix, que, sin saber el motivo de esta decisión del conjunto azulgrana, sí apunta a que Valverde, entrenador de los catalanes en ese momento, no se decantó por él.