El cumpleaños feliz de Luis de la Fuente.

Luis de la Fuente tuvo un cumpleaños feliz este 21 de junio. El seleccionador cumplió 63 años en la selva negra con la sensación de haber cumplido la primera misión. Sólo la primera. La selección española puede decir orgullosamente que es el primer combinado clasificado para los octavos de final como primera de grupo, ya que Alemania también ha cumplido con su papel, pero todavía debe asegurar la primera posición de su grupo.

Además, España ha desplegado el mejor fútbol que se ha visto en una Eurocopa que no está decepcionando a los amantes del deporte rey. La emoción se respira en todos los partidos, pero la que mejor juega a esto de la pelota es la selección española hasta el momento. Si frente a Croacia puso su candidatura para soñar con todo encima de la mesa, ante Italia la exhibición fue total. El 1-0 en propia puerta que dio la victoria a España fue sólo una anécdota, ya que el resultado tendría que haber sido mucho más amplio. Gelsenkirchen pudo ser testigo de una de esas goleadas que se quedan para el recuerdo.

En el día de su cumpleaños, no es necesario regalarle elogios. Sólo se debe decir la verdad. Y la realidad es que Luis de la Fuente ha hecho un equipo de autor. Su idea de fútbol la está reflejando a la perfección en su equipo. En estos 17 partidos que ha dirigido como seleccionador absoluto ha ido moldeando un equipo que era preso de un estilo caduco.

Luis de la Fuente tiene una idea muy clara de fútbol. Lo primero, es un equipo que sólo tiene un objetivo: ganar. Al final el fútbol va de eso. Los que hablan de hacerlo de una u otra manera, viven en una realidad en la que nosotros también estuvimos, sobre todo cuando perdíamos, y en la que no habita esta selección española.

Esta nueva España mira la portería rival sin complejos. Siendo directa y, sí, también jugando muy bien a la pelota. Y es que, es perfectamente compatible. Luis de la Fuente ha desechado el parabrisas de impotencia que la selección española mostró por última vez en Qatar para implantar un juego alegre, divertido y versátil. Y, sobre todo, para no ser prisioneros de absolutamente nada, sólo de la victoria. Y eso, por el momento, lo está consiguiendo. Dos de dos en esta Eurocopa, seis puntos y a octavos de final por la vía rápida, como primeros de grupo y enganchando a un país que tiene licencia para soñar con todo.

No obstante, España y Luis de la Fuente aún no han hecho nada. Sólo han dado el primer paso, importante, pero sólo un paso. Tanto el seleccionador como sus jugadores saben que lo difícil llega ahora, cuando los cruces aparecen en el horizonte. Por ello, a pesar de los muchos elogios que van a escuchar en las próximas horas, algunos de aquellos que no creían en este grupo no hace tanto, la mentalidad seguirá siendo la misma.

Siguiendo los pasos de Aragonés

A esta España de Luis de la Fuente se le empieza a poner la misma cara que tenía la de Luis Aragonés. Como en aquel 2008, la selección española llegó a la Eurocopa dejando dudas y con el debate de Raúl, que se quedó fuera, pero cuando la pelota echó a rodar se empezó a ganar a todos.

Victoria contundente contra Rusia, la Croacia de ahora, y triunfo por la mínima, aunque siendo muy superior, frente a Suecia, la Italia de esta vez. En la última jornada esperó Grecia con nada en juego, la Albania de esta vez. Las coincidencias son tantas que hasta la selección española se ha medido a la campeona de Europa en esta fase de grupos. En aquella ocasión los helenos, ahora los italianos.

Oportunidad para todos

El llegar al duelo contra Albania con el trabajo hecho, le abre un sinfín de posibilidades a Luis de la Fuente. De hecho, se espera que respecto al equipo que ha formado contra Italia se hagan 11 variaciones, aunque podrían ser 10 dependiendo de como esté Nacho, que sufre unas molestias musculares.

Empezando por la portería, donde David Raya será titular para dar descanso a Unai Simón, que todavía no ha recibido gol en esta Eurocopa. En el lateral derecho jugará Jesús Navas, mientras que por el costado izquierdo lo hará Grimaldo. En el centro de la defensa, Vivian formará seguro, mientras que a su lado, podría jugar Laporte o Nacho, dependiendo de como esté el capitán del Real Madrid.

En el centro del campo, Zubimendi remplazará al sancionado Rodrigo, mientras que Mikel Merino y Baena apuntan a titulares en la creación por Pedri y Fabián. Por las bandas jugarán Ferran Torres y Dani Olmo, lo que dará descanso a Lamine Yamal y Nico Williams, mientras que Morata dejará su sitio a Joselu. Además, hombres como Oyarzabal, al que no se le puede descartar como titular, Fermín u Ayoze también tendrán minutos durante el partido. La idea es que todos los jugadores, salvo Álex Remiro, tercer guardameta, participen en esta Eurocopa.